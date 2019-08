LA VERSIONE DI MUGHINI - “INVIDIO CHI RIESCE A SCRIVERE UN ARTICOLO PRO O CONTRO MATTEO SALVINI, PER ME È PRESSOCHÉ IMPOSSIBILE. E DIRE CHE NE HO VISTI PARECCHI E PARECCHIE IN QUESTI ULTIMI MIEI MESI DI PRATICANTATO TELEVISIVO CHE SMANIAVANO PUR DI FARSI NOTARE DAL MATTEO IN CANOTTA, GLIELO LEGGEVI IN VOLTO CHE AVEVANO GIÀ FATTO IL CALCOLO DELL’IVA SULLE FATTURE CHE SPERAVANO POTER EMETTERE…”

Giampiero Mughini per Dagospia

Caro Dago, Mi sento un po’ in colpa con te perché il mio mutismo nei confronti delle tue pagine sempre vive e vitali è stato abbastanza lungo. Non che io fossi in chissà quale spiaggia remota ad abbronzarmi; né che io fossi del tutto disattento alla tragedia italiana della Terza Repubblica. Solo che da cittadino repubblicano quale mi vanto di essere non sono così attento e desiderante di tutto ciò che vi accade nel comparto della politica politicante. Zero attento, zero desiderante, e a parte il fatto che reputo Matteo Renzi di tre gradini sopra agli altri.

Invidio chi riesce a scrivere un articolo pro o contro Matteo Salvini, per me è pressoché impossibile. E dire che ne ho visti parecchi e parecchie in questi ultimi miei mesi di praticantato televisivo che smaniavano pur di farsi notare dal Matteo in canotta, glielo leggevi in volto che avevano già fatto il calcolo dell’Iva sulle fatture che speravano poter emettere in ragione della loro improvvisa empatia nei confronti del Matteo in canotta.

Neppure sotto tortura farà i nomi e cognomi dei suddetti e suddette, e anche se quei nomi e cognomi ce li ho in punto alla lingua e ti potrei dare l’ora e il canale televisivo in cui me li sono trovati accanto. Uno a una. Dio, il mio disprezzo nei loro confronti. Dio che eroismo non dirne i nomi e cognomi

Vedo che Giuseppe Conte il Latteo da spiaggia lo ha conciato per le feste, quando lo ha visto steso per terra, un morto che stava morendo. Lo avesse fatto sei mesi fa, allora sì che lo avrei apprezzato.

Non riesco ad appassionarmi a questa storia politicante , in un momento in cui la vicenda generale dell’Europa tutta è in pericolo e in affanno.

Non riesco ad appassionarmi se sarà un Conte bis o Fico a promettere agli italiani quali pani e quali pesci verranno moltiplicati. E laddove un governo leale e responsabile dovrà solo ammettere che non c’è scampo all’aumento dell’Iva, quei 23 miliardi di euro che batteranno sulle tasche degli italiani che lavorano e producono e consumano.

A me, che sono un italiano che lavora le sue dieci ore al giorno e dichiara tutto quanto al fisco non cambierà nulla di nulla di nulla. So solo che sono affranto e disperato per il mio Paese, e mentre so che sono milioni e milioni gli italiani che si alzano presto la mattina e cominciano la loro opera, talvolta di gran qualità. Se Di Maio o Fico o chi altri al timone del comando? Ma vogliamo scherzare. Non cambierà nulla di nulla di nulla. A tutti noi.

Fregatevene altamente. E mi dispiace così tanto che amici miei cari come Pigi Battista e Giuliano Ferrara si azzannino sull’una o sull’altra delle ipotesi politicanti. E’ il niente contro il niente, a nessuno di noi cambierà niente di niente. E’ solo e soltanto la tragedia della Terza Repubblica. Dio mio, come ci siamo ridotti. E fermo restando che quando Renzi farà il suo nuovo partito, subito lo voterò. Anche se non servirà a niente, purtroppo.