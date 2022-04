VERSO L’AUTOROTTAMAZIONE E OLTRE! - MATTEO RENZI SVOLTA A DESTRA: A GENOVA E PALERMO SOSTIENE CANDIDATI INSIEME A FRATELLI D’ITALIA - ITALIA VIVA NEL CAPOLUOGO LIGURE SOSTERRÀ L’USCENTE MARCO BUCCI CON TUTTO IL CENTRODESTRA - A PALERMO I RENZIANI SOSTERRANNO ROBERTO LAGALLA, APPOGGIATO DAL PARTITO DELLA MELONI E NON DA FORZA ITALIA E LEGA (CHE SOSTENGONO L’EX DEPUTATO FRANCESCO CASCIO)

La bussola, la direzione da seguire, non sembra più la politica o il campo da costruire. Ma sembra essere quella del candidato che ha più possibilità di vincere. Così se alle scorse amministrative, a parte il caso Roma con Calenda, Matteo Renzi aveva sostenuto candidati del centrosinistra, a partire da Giuseppe Sala a Milano, nella prossima tornata elettorale di giugno Renzi e Italia viva virano a destra.

A Genova i candidati di Renzi sono stati lanciati in una lista civica a sostegno dell’uscente Marco Bucci, sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Udc. In nome del «buon governo», così hanno definito i renziani il primo mandato di Bucci, Renzi ha dato l’ok a questa operazione: «A Genova sosteniamo il sindaco uscente, Marco Bucci, un manager civico che ha fatto benissimo in questi cinque anni, salvando la propria città dall'immobilismo e dall'impasse burocratico non solo dopo il crollo del Ponte – ha detto il senatore toscano - per noi contano le persone e Bucci, candidato civico, merita il nostro supporto».

Ma a Palermo non c’è nemmeno l’appiglio del buon governo, visto che dopo aver prima sostenuto con tanto di assessori in giunta e poi impallinato negli ultimi mesi il sindaco uscente e non ricandidabile Leoluca Orlando, adesso gli uomini di Renzi guidati nell’Isola da Davide Faraone sostengono la candidatura a sindaco di Roberto Lagalla: ex rettore, da sempre uomo e volto del centrodestra e assessore per quattro anni nel governo dell’ex missino Nello Musumeci. Fino a qualche giorno fa Lagalla era sostenuto solo da Udc e Italia Viva, ma dopo un accordo con Nello Musumeci ha incassato nei giorni scorsi il sostegno di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia.

Sì, proprio così, a Palermo Renzi e la Meloni faranno campagna elettorale per lo stesso candidato. E qui non c’è nemmeno il campo largo da lanciare: perché Forza Italia e Lega sostengono un altro candidato, l’ex deputato Francesco Cascio, e Pd e 5 stelle insieme a sinistra e orlandiani sostengono il presidente nazionale dell’ordine degli architetti Franco Miceli.

«È la Meloni che ha deciso di convergere su Lagalla dopo di noi, non possiamo essere noi ad andarcene», dicono i renziani di Palermo dopo che Faraone, trovatosi isolato e senza sostengo per una sua timida e iniziale candidatura a sindaco, ha fatto un passo indietro. Fatto sta che dalla Liguria alla Sicilia nelle principali città al voto andrà in scena la strana alleanza Renzi-Meloni.

