COSA VOLEVA FARCI TRUMP CON I DOCUMENTI SULLE ARMI NUCLEARI IN CASSAFORTE? – NELLA PERQUISIZIONE A MAR-A-LAGO, CHE HA PORTATO ALL’INDAGINE PER SPIONAGGIO SU “THE DONALD”, L’FBI HA PRELEVATO 11 FALDONI DI DOSSIER CLASSIFICATI, TRA CUI ALCUNE CARTE SU MACRON E QUELLE SULLA GRAZIA A ROGER STONE – LUI SI DIFENDE: “ERA TUTTO DECLASSIFICATO. ERANO IN UN LUOGO SICURO, CON UN LUCCHETTO IN PIÙ MESSO DOPO CHE ME LO AVEVANO CHIESTO LORO…”