VI PRESENTO JOE BIDEN – CADUTE E RISALITE DEL NUOVO PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI: “IO, ABBANDONATO DA DIO” – IL BULLISMO A SCUOLA PER LA BALBUZIE, LA PRIMA MOGLIE E LA FIGLIA DI UN ANNO MORTE IN UNO SCHIANTO, LA VITA DA PENDOLARE, LA PERDITA DEL FIGLIO BEAU E LA DISINTEGRAZIONE DEL SECONDOGENITO HUNTER COINVOLTO IN AFFARI CHE PUZZANO DI CORRUZIONE IN UCRAINA - BIDEN E’ SOPRAVVISSUTO A UN EMBOLO POLMONARE E A DUE OPERAZIONI PER UN ANEURISMA AL CERVELLO – “IL VERO CORAGGIO LO DIMOSTRA CHI SA DI AVERE POCHE POSSIBILITA’ DI VINCERE MA CONTINUA A LOTTARE”

Flavio Pompetti per il Messaggero

biden Neilia

Ci vogliono nervi saldi per aspettare un' ora dopo l' altra, giorno dopo giorno, il verdetto finale di un voto che ti trasforma nella persona più importante della terra. Joe Biden ha mostrato di averli: negli ultimi due giorni ha lanciato messaggi di moderazione all' elettorato, ha citato a più riprese i padri fondatori dell' Unione, ha rispettato la solennità del processo istituzionale che si stava svolgendo.

Biden ha esibito la fermezza di carattere che ha levigato nel corso degli anni. Una serie di cadute e di risalite dal basso; una sequenza di sfide che hanno ispessito la fibra della sua personalità, e che hanno scolpito l' immagine serena e amichevole che oggi sorprende chiunque abbia la ventura di incontrarlo.

joe biden e barack obama 1

LA FEDE «Ho avuto l' impressione che Dio non fosse dalla mia parte, e che mi avesse assegnato prove dure da affrontare nella vita» racconta Joe, cresciuto in seno ad una famiglia cattolica e irlandese, tra la periferia mineraria della Pennsylvania e i quartieri della classe lavoratrice in Delaware. Suo padre aveva goduto di momenti di benessere, ma negli anni dell' adolescenza del primo figlio ebbe a che fare con l' instabilità cronica del lavoro, e con difficoltà economiche che lo costrinsero a cercare ospitalità per anni insieme al resto della famiglia nella casa dei suoceri.

biden jill

Joe parla spesso delle lezioni che ha imparato nel vedere un adulto battuto, sconfitto nell' obiettivo fondamentale di garantire la sicurezza dei suoi cari, ma sempre disposto a svegliarsi con nuova energia per ricominciare a lottare.

L' esperienza gli è tornata utile già a partire da quegli anni, quando lottava per sopravvivere alla crudeltà dei compagni di scuola che lo vedevano balbettare per un vizio di nascita che lo ha afflitto per tutta la vita, e galleggiare appena al livello della sufficienza tra i banchi di scuola. A dispetto dell' handicap Biden si è laureato in legge alla selettiva università di Syracuse, si è sposato con la prima moglie Neilia e aveva avuto da lei già tre figli all' inizio del 1972, l' anno più difficile della sua vita.

biden cover joe biden e barack obama 3

Nell' arco di dodici mesi il trentenne ex repubblicano convertito al partito democratico affrontò la sfida che nessun altro suo collega di partito riteneva possibile: affrontare una campagna elettorale, contando solo sui suoi esigui risparmi, contro il conservatore Caleb Boggs, un veterano della seconda guerra che sedeva da dodici anni nel senato dopo essere stato governatore del Delaware. Biden rimontò quell' anno uno svantaggio di 30 punti nei sondaggi per vincere con il 50,5% dei voti, ed entrare al congresso come il sesto tra i più giovani senatori della storia statunitense.

Era al culmine della giovane carriera, ed è lì che la disgrazia lo colpì, con la forza di un camion che in un incrocio stradale portò via la vita di Neilia e della figlioletta Noemi Christina di appena un anno, e ferì i due fratelli maschi che erano sul sedile posteriore della vettura: Beau e Hunter.

joe biden e barack obama 4

Distrutto dal dolore, Biden pensò di rassegnare le dimissioni. Fu convinto da un collega repubblicano a onorare la carica istituzionale, e prestò giuramento a fianco del letto di ospedale nel quale il primogenito Beau sedeva con la gamba fratturata in trazione.

biden

La vita gli ha offerto una seconda possibilità cinque anni dopo con il secondo matrimonio con Jill, l' attuale moglie che ha partorito la sua quarta figlia Ashley. In quei cinque anni da padre solo, il senatore aveva preso ogni giorno il treno dopo il lavoro a Washington, per accudire i figli nella casa in Delaware dove ha vissuto fino a sei anni fa. Poi, ogni mattina, risaliva sul treno in direzione opposta per tornare nella capitale. Nel frattempo è sopravvissuto a due operazioni per un aneurisma al cervello (nel 1988) e ad un embolo polmonare.

biden obama joe biden nel 2009 con i figli hunter e beau

Il pendolarismo di Joe è durato quarantatré anni, fino alla nuova tegola che l' ha colpito cinque anni fa con la morte per un tumore al cervello del prediletto Beau, il figlio gioiello, volontario di guerra per l' esercito e avvocato-attivista politico. Il dolore è raddoppiato con la disintegrazione del secondogenito Hunter, assuefatto all' alcol e alle droghe, e coinvolto in affari che puzzano di corruzione in Ucraina, sulla base dei quali i repubblicani hanno cercato di far saltare la candidatura del padre.

beau e joe biden

Joe si è rialzato ancora una volta e a 77 anni ha affrontato la maratona delle presidenziali. A sostenerlo nei momenti più difficili è stata Jill, che lo ha accompagnarlo (a distanza di sicurezza e sempre con la mascherina sul volto) per tutta la durata della campagna elettorale. A ben vedere, con un simile bagaglio di esperienze e di sofferenze da portare sulle spalle, l' attesa per l' esito del voto non deve essere stata poi per Biden motivo di grande palpitazione.

biden joe biden kamala harris

