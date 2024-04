16 apr 2024 17:22

VI RICORDATE QUANDO GIORGIA MELONI IN CAMPAGNA ELETTORALE AVEVA PROMESSO CHE NON AVREBBE TOCCATO LA LEGGE SULL’ABORTO? UNA CAVOLATA! - IL CENTRODESTRA PROVA ANCORA UNA VOLTA A FORZARE LA MANO SULL’ABORTO CON UN EMENDAMENTO AL PNRR APPROVATO IN COMMISSIONE BILANCIO CHE ANDRÀ IN VOTAZIONE ALLA CAMERA: SECONDO LA NUOVA NORMA, DENTRO I CONSULTORI ARRIVEREBBERO I PRO-LIFE CHE DOVREBBERO DISSUADERE LE DONNE CHE VOGLIONO ABORTIRE – M5S E PD INSORGONO E…