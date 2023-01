VI RICORDATE DI VIRGINIA SANJUST DI TEULADA, EX SIGNORINA BUONASERA E GIÀ COCCA DI BERLUSCONI?

Estratto dell’articolo di Giulio De Santis per il “Corriere della Sera”

virginia sanjust di teulada 5

Da giovanissima «signorina buonasera» su Rai 1 nel 2003 a imputata vent’anni dopo di tentata estorsione ai danni della nonna materna e di violazione di domicilio nei confronti dell’ex fidanzato. È la parabola discendente di Virginia Sanjust di Teulada, 45 anni, figlia del barone Giovanni e dell’attrice Antonella Interlenghi nonché nipote [...] di altri due divi del grande schermo, Franco Interlenghi e Antonella Lualdi. Ora la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio dell’ex annunciatrice tv per i fatti che nell’aprile 2020 ne avevano determinato l’arresto.

FEDERICO ARMATI E VIRGINIA SANJUST

Sanjust […] l’8 marzo era finita ai domiciliari per aver devastato l’abitazione della nonna, Antonietta De Pascale, 91 anni, nota appunto come Antonella Lualdi, negli anni Cinquanta stella del cinema al pari di Gina Lollobrigida e Lucia Bosè. La misura cautelare […] era stata decisa anche perché […] l’ex conduttrice aveva perseguitato l’ex compagno, irrompendo in casa sua dopo aver rotto il vetro di una finestra con un vaso di coccio.

Il reato di stalking è stato adesso riconfigurato dal pm Antonio Verdi in violazione del domicilio e disturbo del sonno dei vicini. La carriera di Sanjust, che come imputata comparirà libera, inizia il 21 settembre 2003, quando l’allora 26enne debutta sul grande schermo come «signorina buonasera».

virginia sanjust

Nel 2004 divorzia da Federico Armati, all’epoca agente del Sisde, sposato nel 1998 e da cui ha avuto un figlio, Giancarlo.

Sempre nel 2004 diventa inviata speciale del programma «Una giornata particolare» su Rai 1: sembra l’inizio di una carriera di successo, ma nel 2008 finisce al centro di alcune polemiche per una «relazione particolare» (copyright della stessa Sanjust) con l’allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Poi nel 2014 il padre muore in un tragico incidente […] e da quale momento ha inizio un lungo anonimato. […]

antonella lualdi con la figlia antonellina interlenghi foto di bacco

A rompere l’equilibrio dell’ex «signorina buonasera», è la storia con un 40enne conosciuto nel 2019. I due si frequentano, ma lui rifiuta di trasformare il rapporto in una relazione stabile. Sanjust reagisce male. Lo disturba sul lavoro, si piazza nell’androne del condominio in Prati dove abita […]. Nel febbraio 2020 […] lui la denuncia. Ma il punto più basso Sanjust […] lo tocca con la nonna.

Quel giorno nell’appartamento a Ponte Milvio c’è una sorta di riunione di famiglia […]. D’un tratto la Sanjust chiede dei soldi alla nonna, minacciandola altrimenti di distruggerle casa. Antonietta De Pascale si oppone. La nipote allora dalle parole passa ai fatti, strappando dalle pareti quadri, danneggiandoli come fa anche con le lampade e le finestre. […]

ARTICOLI CORRELATI

virginia sanjust con il padre

ANTONELLA LUALDI VEZZOLI COMIZI DI NON AMORE antonella lualdi foto di bacco

virginia sanjust di teulada 4 virginia sanjust 6 virginia sanjust virginia sanjust virginia sanjust virginia sanjust di teulada 1 virginia sanjust virginia sanjust di teulada 3 virginia sanjust 5 virginia sanjust virginia sanjust 4 virginia sanjust 7 virginia sanjust virginia sanjust virginia sanjust 3 virginia sanjust con il marito FEDERICO ARMATI E VIRGINIA SANJUST