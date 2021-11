VI SIETE FUMATI IL CANNONE? - IL MINISTRO DELLA DIFESA GUERINI IPOTIZZA DI ALLARGARE LA CORDATA CHE DOVRA' RILEVARE DA LEONARDO OTO MELARA E WASS - A FINCANTIERI POTREBBE AFFIANCARSI IVECO DEFENCE VEHICLE - MA VANNO CHIARITI I RAPPORTI CON IL GRUPPO FRANCO-TEDESCO KNDS INTERESSATO A OTO MELARA, SOPRATTUTTO SE IN BALLO CI SARÀ LA POSSIBILITÀ DI ACCEDERE AL PROGETTO DI SVILUPPO DEL CARRO ARMATO PESANTE EUROPEO DI NUOVA GENERAZIONE DA REALIZZARE ENTRO IL 2030…

Al Nato Industry Forum che finisce oggi, dietro le quinte si discute del futuro dell'industria della difesa made in Italy, fra l'italianità e un ruolo da protagonisti in Europa, condividendo questa leadership con il gruppo franco-tedesco Knds, Fincantieri e magari anche Iveco defence vehicle, secondo il piano di Lorenzo Guerini. Questo soprattutto se in ballo ci sarà la possibilità di accedere al progetto di sviluppo del carro armato pesante europeo di nuova generazione da realizzare entro il 2030.

Il riassetto avrebbe anche il benestare dei sindacati, che vede nel mantenimento della presenza italiana una maggiore garanzia della riuscita dell'operazione. Si consideri che Frank Haun, ad di Knds sarebbe in questi giorni a Roma per colloqui ad alto livello. Il dossier oramai è comunque nelle mani di Palazzo Chigi e del Ministero della Difesa. E a questo punto difficilmente prenderà forma compiuta prima di febbraio, data in cui si risolverà la successione al Quirinale.

