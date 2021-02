CARO CASALINO, È STATO PORTAVOCE DI UN FALLIMENTO – MARIO GIORDANO ASFALTA TA-ROCCO: "UN GRANDE SPIN DOCTOR NON È QUELLO CHE ORGANIZZA GLI STATI GENERALI PIÙ SFARZOSI DI SEMPRE, MA QUELLO CHE SA FAR CAPIRE AL SUO LEADER CHE SONO INUTILI. SIAMO TUTTI FIGLI DEL GRANDE FRATELLO, MA L'APPARENZA NON BASTA..." - QUELLI CHE ORA DESCRIVONO CASALINO COME UN “ISTERICO”, “PERMALOSO”, “TROPPO DISINVOLTO” E PERSINO “UN PO' MITOMANE”. MA, DICO IO, COME MAI NON SE N'ERANO ACCORTI PRIMA?