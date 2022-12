23 dic 2022 15:50

VIDEO-FLASH! CHI SCENDE IN PIAZZA, GLI ITALIANI STRITOLATI DAL CARO BOLLETTE? NO, GLI ANIMALISTI IN DIFESA DEI CINGHIALI! – LA PROTESTA DAVANTI LA SEDE DI FRATELLI D’ITALIA A ROMA DEGLI ANIMALISTI CHE, NON AVENDO CAPITO UN CAZZO DELLA NUOVA NORMA CHE PERMETTE DI CATTURARE E UCCIDERE I CINGHIALI NELLE CITTÀ, CREDONO CHE I CITTADINI POSSANO SCENDERE IN STRADA CON UNA CARTUCCIERA ALLA VITA E UN FUCILE IN SPALLA PER SPARARE AGLI UNGULATI – LA TESTIMONIANZA DI UN MANIFESTANTE: “NOI NON SIAMO FRATELLI D’ITALIA, SIAMO FRATELLI DEGLI ANIMALI…”