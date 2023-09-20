elly schlein fabrizio roncone foto di bacco elly schlein elly schlein elly schlein schlein gentiloni
VIDEO-FLASH! ELLY SCHLEIN ANDRA’ A LAMPEDUSA IL 27 SETTEMBRE – IL GIORNALISTA DEL CORSERA FABRIZIO RONCONE LA FULMINA: "CURIOSA, ARRIVA SEMPRE CON 10 GIORNI DI RITARDO. ANCHE DOPO L’ALLUVIONE IN EMILIA ROMAGNA SI PRESENTO’ DOPO 10 GIORNI” – NEL PD DILAGA LA FRONDA CONTRO ELLY: DOPO ZINGARETTI (“CON QUESTA NON ARRIVIAMO NEANCHE AL 17%) ANCHE L’AREA DI FRANCESCHINI INIZIA AD AVERE PIU’ DI UN MAL DI PANCIA. LA MINORANZA DEM E’ SEMPRE PIU’ INSOFFERENTE – VIDEO-
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DAGOREPORT! GIORGIA IN AMBASCE: E ADESSO, CHE SI FA CON LA PITONESSA? SCARTATO IL RIMPASTO DI GOVERNO, CON SALVINI E TAJANI CHE NON VEDONO L’ORA DI REGOLARE I CONTI, PER LA DUCETTA LA VIA PIÙ SEMPLICE È SOSTITUIRE L’ESUBERANTE MINISTRA. SE NON RASSEGNA LE DIMISSIONI, GIÀ È PRONTA UNA MOZIONE PARLAMENTARE DI SFIDUCIA DA PARTE DI PD E M5S - CONVINCERE LA “CRUDELIA DE MONA” A FARSI DA PARTE NON SARÀ UN’IMPRESA SEMPLICE: GODE DELLA PROTETTIVA AMICIZIA DELLA SECONDA CARICA DELLO STATO, IGNAZIO LA RUSSA E LEI SA BENISSIMO CHE, IN CASO DI DIMISSIONI, LA SUA VITA POLITICA VERRÀ INGHIOTTITA IN UN CONO D’OMBRA PER SCOMPARIRE TRA GLI OMBRELLONI-CHIC DEL TWIGA A FARE LA BAGNINA - L’IRA DELLA DANIELONA CI STA TUTTA. MA NON È IL CASO DI BUTTARLA SUL COMPLOTTISMO: IN POLITICA L’ARROGANZA NON PAGA MAI, PRIMA O POI LA RUOTA GIRA E QUEL FASCICOLO CHE STAVA ABBANDONATO IN UN CASSETTO DELLA PROCURA, MAGARI PERCHÉ NON SI TROVAVA MAI IL TEMPO DI SEGUIRLO, DI COLPO RICOMPARE BELLO E SPOLVERATO SULLA SCRIVANIA DEI PM…
L’ENNESIMO SGAMBETTO DELLA LEGA A GIORGIA MELONI: IL PRESIDENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, MASSIMILIANO FEDRIGA, BOCCIA IL PROGETTO DEL GRUPPO UCRAINO “METINVEST” (GLI STESSI DELL’ACCIAIERIA AZOVSTAL) DI COSTRUIRE NELLA SUA REGIONE UN IMPIANTO UTILE PER LA RICOSTRUZIONE DEL PAESE DISTRUTTO DALLA GUERRA – IL PROBLEMA È CHE SORA GIORGIA HA STRETTO ACCORDI COMMERCIALI CON L’UCRAINA, IMPEGNANDOSI NELLA RICOSTRUZIONE DEL PAESE, E ORA TIRA ARIA DI FIGURACCIA INTERNAZIONALE…
FLASH! - CAPITALISMO FAMIGLIARE. CONTINUANO I GUAI GIUDIZIARI PER L'EREDITA' DI LEONARDO DEL VECCHIO E DI GIANNI E MARELLA AGNELLI CHE VEDE GLI EREDI L'UNO CONTRO L'ALTRO. PER L'EREDITA' DI SILVIO BERLUSCONI, INVECE, TUTTO E' FILATO LISCIO COME IL VOLTO BOTOX DI MILLY CARLUCCI. GRAZIE ANCHE A UNA AMABILE VACANZA DI 4 GIORNI SULLE ALPI SVIZZERE DI MARINA BERLUSCONI CON MARTA FASCINA...
QUANTE MASCHERE INDOSSA LA MELONI? QUAL È LA VERA IDENTITÀ? DRAGHETTA O DUCETTA? GIORGIA-FAZZOLARI, ASPIRANTE COMPLOTTISTA O GIORGIA-TAJANI, ASPIRANTE STATISTA? - UN GIORNO FLIRTA CON URSULA, QUELLO DOPO CON ORBAN E VOX - L’ALLEANZA DI SALVINI CON LA FASCIO-SOVRANISTA LE PEN E I NAZISTELLI DI AFD VA DI TRAVERSO A MACRON E SCHOLZ, GLI UNICI CHE POSSONO AIUTARCI SUL PATTO DI STABILITA' E MIGRANTI - L’ESECUTIVO DI DESTRA-CENTRO NON E’ PERCEPITO COME “AFFIDABILE”, UNA TRAGEDIA PER CHI COME NOI HA 2.858 MILIARDI DI DEBITO PUBBLICO - IL POVERO MATTARELLA DEVE SEDARE I TIMORI DI CHI PENSA CHE L’ITALIA FINIRA’ IN UN VICOLO CIECO FINANZIARIO...
A PARMA NON SI PARLA D’ALTRO: L’EX CALCIATORE SPOSATISSIMO E IDOLO DEI TIFOSI AVEVA, DA ANNI, UNA RELAZIONE CLANDESTINA CON UNA NOTA E AVVENENTE PRESENTATRICE LOCALE - QUANDO LEI E’ RIMASTA INCINTA, L'EX CALCIATORE PRIMA HA SCELTO CON LEI IL NOME DEL BIMBO PROMETTENDO PERFINO DI MOLLARE LA MOGLIE E CREARE UNA NUOVA FAMIGLIA, E POI È SCAPPATO RIFIUTANDO DI RICONOSCERE IL FIGLIO. COME E’ FINITA LA PEPATISSIMA STORIA? LA PRESENTATRICE HA CHIESTO LA PROVA DEL DNA E LA PERIZIA HA STABILITO CHE…