VIDEO-FLASH! - IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ENRICO GIOVANNINI NON SA NEANCHE COSA GESTISCE! INTERVISTATO DA SIMONE SPETIA A “RADIO24”, GIOVANNINI HA DETTO: “IL GRUPPO FS, COME SAPETE, È QUOTATO” (ANNAMO BENE)

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LA GAFFE DI ENRICO GIOVANNINI A 'RADIO24': 'IL GRUPPO FS COME SAPETE E' QUOTATO'

 

 

L'INTERVISTA INTEGRALE: 

https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/24mattino-le-interviste/puntata/il-prezzo-transizione-002021-AEGMAju

 

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GIORGETTI, IL LEADER CHE MAI SARA' - ANCHE SE CONTESTA SALVINI, IL NUMERO DUE DELLA LEGA RICONOSCE DI NON ESSERE TAGLIATO PER FARE IL CAPO: ALLA FINE CONTANO I VOTI E NELL’ARTE DI ACCHIAPPARLI SALVINI NON HA RIVALI - UGO MAGRI RIVELA: "GIORGETTI SI ACCONTENTEREBBE CHE SALVINI DESSE PIÙ ASCOLTO A LUI E MENO A QUELLA MANICA DI "TALEBANI", I QUALI LO SPINGONO NELLE PRATERIE DELLA SGUAIATAGGINE FACENDOGLI DEL MALE. GLI BASTEREBBE CHE SCEGLIESSE MEGLIO DA CHI FARSI CONSIGLIARE RISPONDENDO QUALCHE VOLTA AL TELEFONO, ANZICHÉ NEGARSI PER SETTIMANE"