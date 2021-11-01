LA GAFFE DI ENRICO GIOVANNINI A 'RADIO24': 'IL GRUPPO FS COME SAPETE E' QUOTATO'
L'INTERVISTA INTEGRALE:
https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/24mattino-le-interviste/puntata/il-prezzo-transizione-002021-AEGMAju
VIDEO-FLASH! - IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ENRICO GIOVANNINI NON SA NEANCHE COSA GESTISCE! INTERVISTATO DA SIMONE SPETIA A “RADIO24”, GIOVANNINI HA DETTO: “IL GRUPPO FS, COME SAPETE, È QUOTATO” (ANNAMO BENE)-
L'INTERVISTA INTEGRALE:
https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/24mattino-le-interviste/puntata/il-prezzo-transizione-002021-AEGMAju
GIORGETTI, IL LEADER CHE MAI SARA' - ANCHE SE CONTESTA SALVINI, IL NUMERO DUE DELLA LEGA RICONOSCE DI NON ESSERE TAGLIATO PER FARE IL CAPO: ALLA FINE CONTANO I VOTI E NELL’ARTE DI ACCHIAPPARLI SALVINI NON HA RIVALI - UGO MAGRI RIVELA: "GIORGETTI SI ACCONTENTEREBBE CHE SALVINI DESSE PIÙ ASCOLTO A LUI E MENO A QUELLA MANICA DI "TALEBANI", I QUALI LO SPINGONO NELLE PRATERIE DELLA SGUAIATAGGINE FACENDOGLI DEL MALE. GLI BASTEREBBE CHE SCEGLIESSE MEGLIO DA CHI FARSI CONSIGLIARE RISPONDENDO QUALCHE VOLTA AL TELEFONO, ANZICHÉ NEGARSI PER SETTIMANE"
"ORA QUI SI PUÒ FUMARE" – IL GESTO DI RIBELLIONE DI CALENDA ALLA BUVETTE DEL CAMPIDOGLIO: ABBATTE IL CARTELLO CHE SEGNALA IL DIVIETO DI FUMO E SI ACCENDE LA SIGARETTA - I FUMATORI, SI RIAPPROPRIANO DI QUELL'ANGOLINO, L'UNICO ALL'APERTO, INTERDETTO DAL MOVIMENTO 5 STELLE DURANTE LA SCORSA CONSILIATURA. MA IL BLITZ DELL'EX MINISTRO FA DISCUTERE.. - IL TWEET DI CARLETTO: "LE CAVOLATE CHE SCRIVETE. STAVANO TUTTI FUMANDO IN UN'AREA ESTERNA E...2
SONO RIUSCITI A FAR PASSARE UN DDL ZAN MASCHERATO - PD E ITALIA VIVA HANNO INFILATO DI SOPPIATTO UN EMENDAMENTO SULL'IDENTITÀ DI GENERE DENTRO IL DECRETO INFRASTRUTTURE CHE VIETA MESSAGGI VIOLENTI E OFFENSIVI IN STRADA (MA CHE C'ENTRANO I DIRITTI COI TRASPORTI?) - FRATELLI D'ITALIA SUBITO ALL'ATTACCO: "NORMA IDEOLOGICA CHE LIMITA LA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE". E LE ASSOCIAZIONI PRO VITA INSORGONO…