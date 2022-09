23 set 2022 12:03

VIDEO FLASH! - “IN ITALIA LE COPPIE OMOSESSUALI NON SONO LEGALI, NON SONO AMMESSE” MA COSA STA DICENDO FEDERICO MOLLICONE (DEPUTATO E ADDIRITTURA RESPONSABILE DELLA CULTURA DI FRATELLI D'ITALIA) - GIORGIA, CHI TI SEI MESSA IN CASA? – MOLLICONE SCIVOLA TORNANDO SU UNA DELLE SUE PIÙ GRANDI BATTAGLIE POLITICHE: BLOCCARE LA PUNTATA DI PEPPA PIG CON DUE MAMME LESBICHE! SECONDO LUI I BAMBINI NON "RIESCONO A ELBORARE CONCETTI COMPLESSI COME LE ADOZIONI GAY"