VIDEO-FLASH – ALLORA GIULI LO FA APPOSTA: IL MINISTRO DELLA CULTURA CI RIFILA UN ALTRO PIPPOTTO INCOMPRENSIBILE, ALLA PRESENTAZIONE DELLA RIVISTA DELLA BIENNALE – TRA LIQUIDO AMNIOTICO, LA CULTURA CHE “REIDRATA” E “COMINCIAMENTI”, LA LECTIO DI GIULI, CHE ANNUSA LA RIVISTA E SI BEA DEL SUO LINGUAGGIO DA AZZECCAGARBUGLI, SI CONCLUDE CON UN NUOVO SLOGAN IN STILE “INFOSFERA GLOBALE”: “SIAMO FIGLI DEL TERREMOTO, MA SIAMO ANCHE FIGLI DELL’ACQUA. SIAMO ABORIGENI PERCHÉ SIAMO ABERRIGENI, CIOÈ COLORO CHE HANNO ERRATO…” (ALESSA’, DILLO CHE TI PIACE DIVENTARE UN MEME…)

Venezia, Giuli: Biennale "reidrata" la cultura

ALESSANDRO GIULI PRESENTA LA NUOVA RIVISTA DELLA BIENNALE

(AgenziaCULT) - "La Biennale di Venezia è la dimostrazione di come ci si può reidratare dal punto di vista della cultura e si può irradiare attraverso studi scientifici, attraverso le attività artistiche, di architettura, di musica, di moda, attraverso la straordinaria riscoperta del giacimento di un archivio unico, fatto anch'esso di acqua trasformata in carta. Senza la saggezza dell'acqua e degli alberi non avremmo tutto ciò".

Lo ha detto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, intervenuto alla presentazione della rinascita, dopo 53 anni, della storica rivista "La Biennale di Venezia". "Venezia è la personificazione del rapporto tra la civiltà e l'acqua, l'acqua è l'anima di Venezia che ne contiene il corpo. E quindi non c'è sede migliore per un nuovo cominciamento, per un nuovo esordio, per un atto d'amore e per una scommessa che va pagata e ben finanziata - ha sottolineato Giuli -. Un ministro della Cultura come me viene qui e trova in Venezia una realtà alta ed elevata, oltre anche quelle che sono le sterili, sciocche polemiche del giorno dopo giorno. Quando si è qui - ha concluso il titolare del MiC - ci si accorge che in fondo l'Italia non è che una Venezia in miniatura".

