VIDEO-FLASH! – COME SI CAMBIA, QUANDO SI GOVERNA! SENTITE COSA DICEVA GIORGIA MELONI IL 17 SETTEMBRE 2022, A UNA SETTIMANA DALLE ELEZIONI: “SIAMO PRONTI A TUTELARE I DIRITTI DEL SUPERBONUS E A MIGLIORARE LE AGEVOLAZIONI EDILIZIE. FDI È SEMPRE INTERVENUTA PERCHÉ NON SI CAMBIASSERO LE REGOLE IN CORSA E PROPONENDO MISURE PER SBLOCCARE IL MERCATO DEI CREDITI INCAGLIATI E FAVORIRE LA RIPRESA DEI LAVORI NEI CANTIERI”. EVIDENTEMENTE, HA CAMBIATO IDEA…-
CHI MI AMA, MI SECHI! – GIORGIA MELONI HA DECISO: MARIO SECHI SARÀ IL PORTAVOCE DI PALAZZO CHIGI! – IL DIRETTORE DELL’AGI È STATO AVVISTATO A PALAZZO CHIGI MERCOLEDÌ SCORSO, E AVREBBE FORMALIZZATO IL SUO VIA LIBERA A DIVENTARE LA “VOCE” ISTITUZIONALE DELLA DUCETTA (CHE HA BISOGNO DI AIUTO NELLA COMUNICAZIONE…)
FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “DAL PALCO DEL SUO SHOW BEPPE GRILLO ANNUNCIA CHE CHIEDERÀ DI PARTECIPARE ALLA DISTRIBUZIONE DELL’8 PER MILLE, CON LA SUA CHIESA DELL’ALTROVE. NON STUPISCE, QUESTO SUO PASSAGGIO DALLA POLITICA ALLA RELIGIONE. ADESSO CHE L’ILLUSIONE DI POTER RISTRUTTURARE CASE E VILLETTE GRA-TUI-TA-MEN-TE È STATA INGHIOTTITA DA UN BUCO DI 110 MILIARDI, E CHE IL MIRAGGIO DI AVERE UN REDDITO A VITA SENZA MAI LAVORARE STA PER SVANIRE, PER CREDERE ALLE PROFEZIE DI GRILLO BISOGNA AVERE FEDE. NELL’ALTROVE…”
“LA CASA È PER NOI UNA BATTAGLIA STORICA, GIORGIA DOVEVA CONSULTARCI” – SILVIO BERLUSCONI È ANCORA INCAZZATO COME UNA IENA PER LO STOP AL SUPERBONUS, E SI SFOGA: “È UN INCIDENTE SPIACEVOLE, DECISIONI COSÌ IMPORTANTI VANNO CONCORDATE” – I PONTIERI SONO AL LAVORO, MA LA TENSIONE TRA FORZA ITALIA E MELONIANI È ALTISSIMA. COME DIMOSTRANO LA RISSA SULLE DIMISSIONI DI AUGUSTA MONTARULI E LE OFFESE AL RONZULLIANO MULÈ