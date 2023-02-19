VIDEO-FLASH! – COME SI CAMBIA, QUANDO SI GOVERNA! SENTITE COSA DICEVA GIORGIA MELONI IL 17 SETTEMBRE 2022, A UNA SETTIMANA DALLE ELEZIONI: “SIAMO PRONTI A TUTELARE I DIRITTI DEL SUPERBONUS E A MIGLIORARE LE AGEVOLAZIONI EDILIZIE. FDI È SEMPRE INTERVENUTA PERCHÉ NON SI CAMBIASSERO LE REGOLE IN CORSA E PROPONENDO MISURE PER SBLOCCARE IL MERCATO DEI CREDITI INCAGLIATI E FAVORIRE LA RIPRESA DEI LAVORI NEI CANTIERI”. EVIDENTEMENTE, HA CAMBIATO IDEA…

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FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “DAL PALCO DEL SUO SHOW BEPPE GRILLO ANNUNCIA CHE CHIEDERÀ DI PARTECIPARE ALLA DISTRIBUZIONE DELL’8 PER MILLE, CON LA SUA CHIESA DELL’ALTROVE. NON STUPISCE, QUESTO SUO PASSAGGIO DALLA POLITICA ALLA RELIGIONE. ADESSO CHE L’ILLUSIONE DI POTER RISTRUTTURARE CASE E VILLETTE GRA-TUI-TA-MEN-TE È STATA INGHIOTTITA DA UN BUCO DI 110 MILIARDI, E CHE IL MIRAGGIO DI AVERE UN REDDITO A VITA SENZA MAI LAVORARE STA PER SVANIRE, PER CREDERE ALLE PROFEZIE DI GRILLO BISOGNA AVERE FEDE. NELL’ALTROVE…”