19 apr 2023 11:09

VIDEO-FLASH! – MATTEO SALVINI FESTEGGIA IL PASSAGGIO DEL TURNO DEL MILAN IN CHAMPIONS LEAGUE…CORRENDO SUL TAPIS ROULANT! “8 KM PER UNO CHE NON FA MAI NIENTE COME ME, PERCHÉ SONO PASSATI I RAGAZZI. SI VA IN SEMIFINALE! SÌ, SÌ SÌ!” – DA NOTARE I DUE POSTER APPESI ALLA PARETE DIETRO IL “CAPITONE”: “PULP FICTION” E “GHIACCIO”, IL FILM DI FABRIZIO MORO PRODOTTO DA “LA CASA ROSSA”, LA SOCIETÀ DELLA COMPAGNA, FRANCESCA VERDINI…