VIDEO-FLASH! – MATTEO SALVINI FESTEGGIA IL PASSAGGIO DEL TURNO DEL MILAN IN CHAMPIONS LEAGUE…CORRENDO SUL TAPIS ROULANT! “8 KM PER UNO CHE NON FA MAI NIENTE COME ME, PERCHÉ SONO PASSATI I RAGAZZI. SI VA IN SEMIFINALE! SÌ, SÌ SÌ!” – DA NOTARE I DUE POSTER APPESI ALLA PARETE DIETRO IL “CAPITONE”: “PULP FICTION” E “GHIACCIO”, IL FILM DI FABRIZIO MORO PRODOTTO DA “LA CASA ROSSA”, LA SOCIETÀ DELLA COMPAGNA, FRANCESCA VERDINI…-
GIORGIA HA UN GROSSO PROBLEMA: L'INCONTINENZA (VERBALE) DEL COGNATO! – LA SPARATA DI FRANCESCO LOLLOBRIGIDA SUL PERICOLO DELLA “SOSTITUZIONE ETNICA” HA MESSO IN IMBARAZZO LA MELONI – SORGI: “IL MINISTRO PROBABILMENTE IGNORAVA CHE LA PREMIER, PUR AVENDO IN PASSATO FATTO RIFERIMENTO ANCHE LEI A QUESTE TEORIE SBALLATE, È STATA TRA LE PRIME, UNA VOLTA AL GOVERNO, A PRENDERNE LE DISTANZE” – BOTTURA: “TUTTO È PIÙ CREDIBILE DI LOLLOBRIGIDA. A PARTE QUANDO INVITA A COPULARE DI PIÙ PER ALLARGARE LE FAMIGLIE”
MACRON FA IL GRADASSO, MA NEMMENO LUI SI PUÒ MUOVERE SENZA IL VIA LIBERA DI WASHINGTON – IL PRESIDENTE FRANCESE, CHE STA LAVORANDO A UN PIANO DI PACE PER L’UCRAINA INSIEME ALLA CINA, È STATO MANDATO AVANTI DAGLI AMERICANI, PER SCOPRIRE LE REALI INTENZIONI DI XI JINPING. IL DIALOGO IN CORSO CON PECHINO È STATO CONDIVISO CON L’AMMINISTRAZIONE DEGLI STATI UNITI. IL PRIMO TEST PER CONFERMARE LA BUONA VOLONTÀ DI PECHINO SAREBBE LA TELEFONATA DI XI A ZELENSKY (CHE ANCORA NON C’È STATA…)