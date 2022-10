17 ott 2022 13:36

VIDEO-FLASH! - "SCENDETE, PIJAMOLI A CALCI!" - I "GRETINI" DELL'ORGANIZZAZIONE "ULTIMA GENERAZIONE", NON AVENDO UN CAZZO DA FARE, HANNO BLOCCATO PER L'ENNESIMA VOLTA IL GRANDE RACCORDO ANULARE A ROMA FACENDO INCAZZARE LA GENTE CHE STAVA ANDANDO AL LAVORO - "IO DEVO ANNÀ A LAVORÀ MO TE MENO!" - "COSÌ ROMPETE SOLO I COGLIONI, STATE A CAGÀ ER CAZZO ALLE PERSONE SBAGLIATE" - PER FORTUNA (LORO) È ARRIVATA LA POLIZIA CHE LI HA TOLTI DI PESO DALLA STRADA TRA GLI APPLAUSI...