VIDEO-FLASH! - "SCENDETE, PIJAMOLI A CALCI!" - I "GRETINI" DELL'ORGANIZZAZIONE "ULTIMA GENERAZIONE", NON AVENDO UN CAZZO DA FARE, HANNO BLOCCATO PER L'ENNESIMA VOLTA IL GRANDE RACCORDO ANULARE A ROMA FACENDO INCAZZARE LA GENTE CHE STAVA ANDANDO AL LAVORO - "IO DEVO ANNÀ A LAVORÀ MO TE MENO!" - "COSÌ ROMPETE SOLO I COGLIONI, STATE A CAGÀ ER CAZZO ALLE PERSONE SBAGLIATE" - PER FORTUNA (LORO) È ARRIVATA LA POLIZIA CHE LI HA TOLTI DI PESO DALLA STRADA TRA GLI APPLAUSI...-
COSA PENSA LETTA DELLE PAROLE DI ANDREA CRISANTI? "ANCHE DAL PD VOTI A LA RUSSA: SONO INDIGNATO, SERVE UN CHIARIMENTO" – LO "ZANZAROLOGO" ELETTO ALL'ESTERO COL PARTITO DEMOCRATICO: "SONO UN NEOFITA, UN INGENUO. MA SONO ESTERREFATTO CHE NEMMENO SE NE PARLI. DOPO UNA CAMPAGNA FATTA DI 'O NOI O LORO' ARRIVIAMO A QUESTA FARSA. IO ERO ENTRATO AL SENATO CON ALTRI PRESUPPOSTI…” (SE NON GLI VA BENE, SI PUO’ SEMPRE DIMETTERE)