Una seduta accesa, durata oltre 5 ore, in cui ci sono state contestazioni ed espressioni di dissenso verso il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, sia da parte dei cittadini che da parte dei partiti di minoranza. La seduta ha sancito il via libera al contributo d’accesso in città, (5 euro dal 2024) e alla prenotazioni on line, per governare l’overtourism.

«Bisogna dimostrare al mondo che, per la prima volta, si sta facendo qualcosa per Venezia. C’è sempre qualcuno che dice che non basta, ma poi nel concreto non fa nulla». Il sindaco reagisce urla “fascisti” all’indirizzo dei contestatori e viene quasi minacciato fisicamente al termine della seduta del Consiglio comunale a Ca’ Farsetti.

