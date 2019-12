NO BORIS, NO PARTY – IL BRINDISI DI JOHNSON NELLA CASA DA 7 MILIONI € DELL'OLIGARCA RUSSO ALEKSANDR LEBEDEV SCATENA POLEMICHE E SOSPETTI SULL’AIUTO DELLA LOBBY RUSSA - ERA APPROPRIATO PER IL PREMIER ANDARE A SOFFIARE SULLA TORTA DI CANDELINE DI UN EX-AGENTE DEL KGB PROPRIETARIO IN GRAN BRETAGNA DI DUE QUOTIDIANI, 'L'INDEPENDENT' E 'L'EVENING STANDARD'? ALLA FESTA C’ERANO DUE SOSIA: UNO DI CORBYN E L’ALTRO DI BORIS JOHNSON…