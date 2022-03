VIDEO! - LUI SI' CHE LO CONOSCEVA BENE! SENTITE COSA DICEVA SILVIO BERLUSCONI DEL SUO AMICONE PUTIN: “È UNA PERSONA RISPETTOSA DEGLI ALTRI, È UN UOMO PROFONDAMENTE LIBERALE, CHE MANTIENE LA PAROLA DATA, È VERAMENTE UN DEMOCRATICO, IL NUMERO UNO TRA I LEADER DEL MONDO” - NELLE CENE CON SILVIO PUTIN NON RIDEVA MAI. URGE PER BERLUSCONI RIVEDERE IL CAPITOLO DELLA SUA AUTOBIOGRAFIA (SE LA STA SCRIVENDO) DEDICATA A MAD VLAD. E INTITOLARLA “L’UOMO CHE NON RIDEVA MAI” TANTO PER PARAGONARLO A TANTI ALTRI DITTATORI POCO RIDANCIANI DA MUSSOLINI A CICCIO KIM....

SILVIO BERLUSCONI PARLA DI PUTIN: È VERAMENTE UN DEMOCRATICO, INDUBITABILMENTE IL NUMERO UNO

SILVIO BERLUSCONI E VLADIMIR PUTIN COL LIBRO DI Giancarlo Lehner

Dagonota

Nella sua personale mitologia Silvio Berlusconi ricorda i piacevoli incontri con l’amico Putin come giorni o serate trascorsi tra compagnoni gaudenti a cui piaceva tirar tardi tra belle donne e risate. Tante risate.

Chi ha partecipato alle cene tra lo zar Vladimir e Silvio nella residenza del magnate, rammenta fanciulle seducenti, fuochi d’artificio, pizza e gelato alle cinque di mattina. Tutto vero. Ma risate niente. Almeno da parte di Putin. Infatti a ridere era solo Berlusconi, che raccontava barzellette a raffica e che facevano sbellicare anche i suoi accompagnatori. Putin, a cui le barzellette venivano tradotte in russo, non rideva per niente.

silvio berlusconi e vladimir putin 9

Era immobile, non muoveva un muscolo del viso né accennava un sorriso, facendo rimanere di sasso e mettendo in imbarazzo tutti i presenti, come ha riferito tempo fa una delle top model presenti. Un comportamento che una donna Letizia dei nostri tempi avrebbe definito molto maleducato nei confronti dell’ospite ridanciano. Di solito per civiltà e buona educazione, si simula un divertimento anche se inesistente. Nel pezzo di ieri di Bernard-Henri Lévy sul “Corriere della sera” il filosofo ricorda uno dei suoi ultimi incontri con il presidente dell’Ucraina Zelensky, nonché attore comico.

silvio berlusconi e vladimir putin 7

“Avevamo parlato di Putin, l’altro Vladimir, che era sicuro, il giorno in cui si sarebbero ritrovati faccia a faccia, di riuscire a far ridere come faceva ridere tutti in Russia: ‘Io recito in russo, sa; i giovani mi adorano, a Mosca; ridono a crepapelle ai miei sketch; la sola cosa…’. Aveva esitato… Poi, piegandosi sopra il tavolo e abbassando la voce: ‘C’è una cosa, però… quell’uomo non ha sguardo; ha degli occhi, ma non ha sguardo, o se ha uno sguardo è uno sguardo di ghiaccio, privo di qualsiasi espressione’”. Nemmeno il comico Zelensky, oggi presidente ed eroe animatore della resistenza ucraina, era riuscito a far ridere l’uomo dallo sguardo di ghiaccio.

Da parte dello zar nemmeno un accenno di buon umore. C’è una singolare coincidenza tra queste immagini di Putin che ci restituiscono un gelido dittatore, imbottito di farmaci (come del resto Hitler che assumeva droghe a tutto spiano) e pronto a calpestare le vite di milioni di persone. Urge per Berlusconi rivedere il capitolo della sua autobiografia – se la sta scrivendo – dedicata all’amico Putin. E intitolarla “l’uomo che non rideva mai” tanto per paragonarlo a tanti altri dittatori assai poco ridanciani da Mussolini a Ciccio Kim.

silvio berlusconi e vladimir putin 8

silvio berlusconi e vladimir putin 5

