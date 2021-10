A COSA È SERVITO ASSUMERE I NAVIGATOR? AL FATTO CHE ORA DOVRANNO TROVARE LAVORO PER SE STESSI! - IN SEICENTO HANNO GIÀ LASCIATO I CENTRI PER L'IMPIEGO IN TUTTA ITALIA PER UN'ALTRA OCCUPAZIONE - PROBABILMENTE NON VERRÀ RINNOVATO IL CONTRATTO DEI TREMILA PROFESSIONISTI - MENTRE IL COSTO DEL REDDITO DI CITTADINANZA SCHIZZA ALLE STELLE (9 MILIARDI) MANCHERANNO ANCHE LE FIGURE CHE DOVEVANO PROVARE A TROVARE UN POSTO AGLI "ATTIVABILI"…