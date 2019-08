VIDEO! LA MOSSA DI ZINGARETTI: "SERVE DISCONTINUITA' SU CONTENUTI E SQUADRA" (NON PARLA PIU' DIRETTAMENTE DEL PREMIER. DUNQUE VIA LIBERA AL CONTE 2?) - E POI: "SI PUÒ TROVARE UNA SOLUZIONE, MA BISOGNA ASCOLTARSI A VICENDA" - SI DECIDE TUTTO NELLE PROSSIME ORE: DI MAIO RIUNIRÀ LO STATO MAGGIORE DEL MOVIMENTO CON DAVIDE CASALEGGIO. FORSE POI VEDRÀ SALVINI E IL SEGRETARIO DEL PD…- VIDEO

l M5s non molla il presidente del Consiglio dimissionario, Giuseppe Conte, ma il dialogo con il Pd continua. "Bisogna ascoltarsi a vicenda" ribadisce oggi il segretario dem Nicola Zingaretti, che aggiunge: "Sono convinto che serva un governo di svolta. Ci vuole un programma condiviso e non due programmi parallel". Sottolinea l'esigenza di "discontinuità" sui "contenuti" e più in generale sulla "squadra", senza più accennare direttamente al premier. E conlcude: "Si può trovare una soluzione seria". Di fatto il tempo è ormai poco per uscire dallo stallo sul nome del premier e trovare un accordo allo scopo di dare vita a un governo giallo-rosso.

Oggi sarà un giorno clou, in cui sono previsti una serie di incontri decisivi. Innanzitutto una riunione dello stato maggiore del M5s a ora di pranzo, alla quale prenderà parte anche Davide Casaleggio e forse Beppe Grillo. Poi ci potrebbe essere un confronto fra Di Maio e Matteo Salvini. Il leader M5s potrebbe poi riunire nuovamente i capigruppo delle commissioni permanenti del Parlamento.

