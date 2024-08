VIDEO! QUANDO ANGELA CARINI NEL 2022 CADDE IMPROVVISAMENTE SUL RING, SENZA ESSERE COLPITA, E DISSE CHE SI ERA FATTA MALE ALLA CAVIGLIA – I SOCIAL SI DIVIDONO TRA COLPEVOLISTI E INNOCENTISTI: JK ROWLING, ELON MUSK E ALTRI PALADINI ANTI-WOKE HANNO PRESO LE DIFESE DELLA PUGILE ITALIANA. LA SINISTRA LA ACCUSA DI ESSERSI FATTA STRUMENTALIZZARE DALLA POLITICA (E INSINUA UNA MACCHINAZIONE DIETRO AL RITIRO…)

Angela Carini tiene historial de inventarse lesiones para no seguir peleando. Aquí en el 2022 cuando peleo contra Busenaz Surmeneli se inventó una lesión en el tobillo. pic.twitter.com/R5I4XF9pju — Nod (@NodLG29) August 2, 2024

Estratto dell’articolo di Marco Bonarrigo per il “Corriere della Sera”

angela carini cade nel 2022 nel match con busenaz surmeneli 1

Il match più atteso del torneo olimpico di boxe dura soltanto 46” e non per un fulmineo ko. Dopo aver chiesto uno stop all’arbitro argentino Gua Pastor per farsi aggiustare il casco a bordo ring […], dopo aver incassato in guardia bassissima, quasi vittima sacrificale, un tremendo destro in pieno volto da Imane Khelif, Angela Carini torna all’angolo e getta la spugna.

[…] Carini abbandona il quadrato in lacrime urlando più volte «Non è giusto», inginocchiandosi in lacrime e rifiutando di salutare Khelif che le viene incontro. L’algerina domani si giocherà l’accesso ai quarti di finale della categoria +66 kg con l’ungherese Anna Luca Hamori, Angela torna a casa. Per Imane è la 37ª vittoria su 50 incontri, per Carini la 28ª sconfitta in 108 match.

ANGELA CARINI

Le reazioni via social si scatenano con virulenza inusuale per lo sport dividendosi in maniera quasi perfetta tra chi pensa che l’italiana sia stata mandata al macello dalle regole ingiuste del Cio che classificano come donna un’atleta che non lo è e chi difende dignità e correttezza dell’algerina e sottolinea il vittimismo scenografico dell’azzurra.

Forte di 14 milioni di followers, J.K. Rowling, la mamma di Harry Potter posta le foto dei visi delle due avversarie dopo il match accusando Khelif di «essere un maschio che sa di essere protetto dal governo dello sport farsi beffa di una donna che ha appena colpito al volto e la cui vita e ambizioni ha fatto a pezzi».

La scrittrice inglese accusa anche il Cio di «aver commesso un’ingiustizia che non verrà mai cancellata» e parla di «donna brutalizzata in pubblico per puro divertimento».

angela carini cade nel 2022 nel match con busenaz surmeneli 2

Le fa eco anche l’ex grandissima del tennis Martina Navratilova che parla di «farsa che si fa beffa di tutto lo sport». A favore di Carini si è espresso anche Elon Musk.

[…] La stampa anglosassone ricorda invece perfidamente Kellie Harrington, l’irlandese che a Tokyo 2021 vinse l’oro nei 60 chili che qui potrebbe bissare. In Giappone Harrington distrusse Khelif (5-0) senza fiatare prima e dopo l’incontro come le altre 12 pugili che hanno battuto l’algerina negli ultimi quattro anni.

angela carini cade nel 2022 nel match con busenaz surmeneli angela carini cade nel 2022 nel match con busenaz surmeneli 3 angela carini cade nel 2022 nel match con busenaz surmeneli IMANE KHELIF E ANGELA CARINI ANGELA CARINI IMANE KHELIF E ANGELA CARINI

angela carini in lacrime dopo l'incontro con imane khelif imane khelif angela carini 6 imane khelif angela carini 8 ANGELA CARINI IMANE KHELIF ELON MUSK SI SCHIERA CON ANGELA CARINI IL TWEET DI ELON MUSK CONTRO KAMALA HARRIS PER IL RITIRO DI ANGELA CARINI TWEET DI ELON MUSK SU ANGELA CARINI E IMANE KHELIF angela carini giorgia meloni