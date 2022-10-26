VIDEO-SCOOP DE NOANTRI! – ECCO, IN ESCLUSIVA SU DAGOSPIA, L’ARRIVO DEL MAHARAJAH RISHI SUNAK A DOWNING STREET CON IL SUO CODAZZO DI UOMINI CON-TURBANTI E DAL FASCINO ESOTICO

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MEME SULL ARRIVO DI RISHI SUNAK A DOWNING STREET

 

 

 

 

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LA MELONI MEJO DEI CESARONI! A SALVINI DICE IN ROMANESCO: “COSÌ FINIMO AEEE TRE” – POI IMBRUTTISCE ALLA SERRACCHIANI: “LE SEMBRA CHE IO SIA UN PASSO DIETRO AGLI UOMINI?”. E AL SINISTRATO SOUMAHORO DICE DI AVER SBAGLIATO A NON USARE IL LEI - IL REGOLAMENTO DI CONTI DENTRO FORZA ITALIA CON IL RONZULLIANO MULE’ CHE INFILZA TAJANI “REO” DI AVER ACCUMULATO QUALCHE INCARICO DI TROPPO: "MINISTRO DEGLI ESTERI, VICEPREMIER, E ANCHE COORDINATORE NAZIONALE DEL PARTITO. ECCO, FORSE DA COORDINATORE POTREBBE DIMETTERSI, O NO?” – IL RACCONTO BY RONCONE