LA MELONI MEJO DEI CESARONI! A SALVINI DICE IN ROMANESCO: “COSÌ FINIMO AEEE TRE” – POI IMBRUTTISCE ALLA SERRACCHIANI: “LE SEMBRA CHE IO SIA UN PASSO DIETRO AGLI UOMINI?”. E AL SINISTRATO SOUMAHORO DICE DI AVER SBAGLIATO A NON USARE IL LEI - IL REGOLAMENTO DI CONTI DENTRO FORZA ITALIA CON IL RONZULLIANO MULE’ CHE INFILZA TAJANI “REO” DI AVER ACCUMULATO QUALCHE INCARICO DI TROPPO: "MINISTRO DEGLI ESTERI, VICEPREMIER, E ANCHE COORDINATORE NAZIONALE DEL PARTITO. ECCO, FORSE DA COORDINATORE POTREBBE DIMETTERSI, O NO?” – IL RACCONTO BY RONCONE