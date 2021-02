VIDEO-STRACULT! – VE LO RICORDATE QUANDO BRUNETTA TRATTAVA PER DUE EURO DI SCONTO SUI CALZINI A PORTA PORTESE? “NE PRENDO 5. FAMMI IL SUPERSCONTO. FAMMI DUE EURO L’UNO, DAI” – ALLA RISPOSTA NEGATIVA DELL’AMBULANTE, IL MINISTRO RAVANA NELLE TASCHE: “VEDIAMO COS’HO. FACCIAMO 12. NO? ALLORA 12 E MEZZO. TREDICI” – SBUFFA E CHIEDE AL COLLABORATORE: “C’HAI UN EURO?”

Da "www.bufale.net"

renato brunetta e la trattativa per i calzini a porta portese 8

Nelle chat private, principalmente su WhatsApp, sta circolando un video che mostra Renato Brunetta a Porta Portese intento a comprare dei calzini.

Brunetta a Porta Portese

L’attenzione si concentra principalmente sulla contestazione del prezzo. Il Ministro per la Pubblica Amministrazione chiede insistentemente uno sconto al commerciante. Il video, come dimostra la filigrana posta in alto, è stato pubblicato dal Fatto Quotidiano e i nostri lettori ci chiedono di verificare.

La trattativa per 5 paia di calzini

Il Fatto Quotidiano aveva pubblicato il video sia sul sito ufficiale del giornale online che sul canale YouTube l’11 febbraio 2016. Il caso aveva catturato l’attenzione di altre testate tra cui Giornalettismo, con un focus concentrato proprio sull’insistenza del parlamentare: “5 paia di calzini a 17 euro?”. Brunetta era stato filmato di nascosto mentre cercava di trattare sul prezzo. Alle proposte del parlamentare il commerciante rispondeva: “No, non ce la faccio mi dispiace”.

renato brunetta e la trattativa per i calzini a porta portese 4

Il video originale

Al termine della trattativa Renato Brunetta era riuscito a ottenere 5 paia di calzini a 15 euro. Di seguito il video originale:

Il video, come riportato in sovrimpressione, era stato girato domenica 24 gennaio 2016. Possiamo confermare che il video che mostra Brunetta a Porta Portese nell’atto di contrattare sul prezzo di 5 paia di calzini sia autentico.

