VINCENZO DE LUCA RINTUZZA SALVINI CHE LO HA ACCUSATO DI FARE UN “MONOLOGO” OGNI VOLTA CHE VA IN TV: “PERCHÉ IL VALOROSO ESPONENTE CHE HA RUBATO 49 MILIONI ALL’ITALIA QUANDO FA 200 TWEET AL GIORNO CHE FA IL DIALOGO? NON PARLA DA SOLO? QUANDO CI INFORMA DELLA CENA, DEL MENÙ, DELLE PIPPE DI TUTTI I TIPI SUI SOCIAL - SONO PRONTO A UN DIBATTITO PUBBLICO IN DIRETTA CON CHI POLEMIZZA SULLA SANITÀ CAMPANA…” - VIDEO

Vincenzo De Luca insulta ancora, come sempre. Il presidente della Regione Campania ancora una volta non si è smentito e contro Matteo Salvini se n'è uscito così: “Io faccio il monologo quando in una trasmissione cerco di dare informazioni ai cittadini? - ha chiesto retoricamente durante un consiglio regionale -. Perché il valoroso esponente che ha rubato 49 milioni all’Italia quando fa 200 tweet al giorno che fa il dialogo? Non parla da solo? Quando ci informa della cena, del menù, delle pippe di tutti i tipi sui social". Insomma, parla di "49 milioni rubati", parole pericolosissime, quelle di De Luca.

Il presidente dem oltre che a non aver remore dimostra anche di non conoscere la storia. La Lega infatti è stata condannata per l'ormai nota storia dei rimborsi illeciti del periodo tra il 2008 e il 2010. Ossia quando Salvini non era alla guida del partito. Ma d'altronde De Luca non è nuovo a queste sparate. Pochi mesi, sempre sul leader leghista, diceva: "Ha la faccia come il fondoschiena. Un cafone politico tre volte somaro". E non va meglio ai suoi stessi alleati di governo: i grillini. Anche per loro il piddino riserba una lunga lista di insulti.