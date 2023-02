7 feb 2023 16:51

VINCERE È BELLO, STRAVINCERE È PERICOLOSO - MASSIMO FRANCO: “UN RISULTATO SCHIACCIANTE A FAVORE DI FRATELLI D’ITALIA NEL LAZIO E SOPRATTUTTO IN LOMBARDIA RIMARREBBE SENZA CONSEGUENZE? SAREBBE DIFFICILE INCOLPARE PALAZZO CHIGI PER UN RISULTATO MAGRO PER LEGA E FI. CERTO, A QUEL PUNTO I MARGINI DI MANOVRA DI SALVINI E BERLUSCONI RISULTEREBBERO PIÙ RISICATI DI PRIMA. IGNORARE I CONTRACCOLPI PSICOLOGICI DI UNA SITUAZIONE DEL GENERE, TUTTAVIA, POTREBBE RIVELARSI RISCHIOSO…”