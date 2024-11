PER VINCERE, TRUMP HA DOVUTO SOLO ESSERE SE STESSO – INVECE CHE ANNACQUARE IL SUO MESSAGGIO E PROVARE A “MODERARSI”, IL TYCOON HA INSISTITO SU TUTTI I SUOI ECCESSI, QUELLO CHE SECONDO I DEMOCRATICI LO RENDEVANO INADATTO A TORNARE ALLA CASA BIANCA – IL “WALL STREET JOURNAL”: “LA SPINTA DEL PARTITO DEMOCRATICO A RITRARLO COME UN PERICOLO NON È RIUSCITA, E I PROBLEMI LEGALI HANNO ALIMENTATO LE DONAZIONI" - "GLI ELETTORI AMERICANI HANNO SCOMMESSO SULLE PROMESSE SU ECONOMIA, GUERRE E IMMIGRAZIONE…”

Traduzione di un estratto dell’articolo di Alex Leary e Tarini Parti per https://www.wsj.com/

DONALD TRUMP DURANTE UN COMIZIO A TEMPE - ARIZONA

L'ex presidente Donald Trump si è liberato la strada verso la Casa Bianca insistendo su tutto ciò che, secondo i democratici, lo rendeva inadatto a tornare nello Studio Ovale.

Per tutta la campagna elettorale di Trump, il candidato del Partito Repubblicano è stato roboante, blasfemo e spesso ha diffuso notizie false, sostenendo che la corsa del 2020 gli era stata rubata, che non aveva alcuna responsabilità per l'attacco al Congresso del 6 gennaio 2021 e che il Presidente Biden aveva orchestrato le sue incriminazioni e condanne penali.

kamala harris roberto speranza

La spinta del Partito Democratico e della vicepresidente Kamala Harris a mettere in evidenza le parole e le azioni di Trump, per ritrarlo come un pericolo per il Paese, non è riuscita ad allentare la presa dell'ex presidente sull'elettorato. I problemi legali di Trump, invece di ostacolare la sua candidatura, hanno alimentato le donazioni. […]

Gli elettori americani in cerca di un cambiamento […] hanno scommesso sulle promesse di Trump di rilanciare l'economia statunitense, abbassare i prezzi e le tasse, risolvere i conflitti esteri e porre fine all'immigrazione clandestina. Il leader del Partito Repubblicano si è presentato come un combattente, che ha schivato per un soffio il proiettile di un assassino, e come una vittima degli avversari politici, dei media e dei cosiddetti avversari del Deep State. Ha allargato il suo sostegno agli elettori neri e latini, nonché ai giovani, costruendo una coalizione che rafforzerà il partito in futuro.

COMITATO A FAVORE DI KAMALA HARRIS E TIM WALZ DESERTO

Trump ha abilmente sfruttato le responsabilità politiche di Harris e dell'amministrazione Biden. In lunghi discorsi, spesso sconclusionati, pronunciati di fronte a folle scroscianti, Trump ha incolpato Harris di essere corresponsabile dell'inflazione più alta degli ultimi quarant'anni e del record di attraversamenti illegali del confine tra Stati Uniti e Messico. Ha sfruttato la nostalgia degli elettori per la solida economia statunitense che ha prevalso dopo la sua elezione nel 2016 fino a quando la pandemia ha sconvolto la vita nel 2020.

donald trump foto lapresse36

[…] I sondaggi hanno mostrato che la maggioranza degli americani ritiene che gli Stati Uniti siano sulla strada sbagliata, un dato che illustra come gli elettori abbiano voglia di cambiare. La campagna di Harris ha raccolto più di 1 miliardo di dollari, più del bottino di Trump, e ha messo in campo una macchina da guerra negli Stati in bilico. Trump ha superato questi vantaggi correndo meno come un candidato tradizionale e più come il leader di un movimento.

MEME SU DONALD TRUMP

Il suo stile aggressivo e libero ha creato un contrasto con quello di Harris, un politico più cauto e preparato. Trump ha promesso tagli alle tasse e più dazi, senza badare alle conseguenze, e ha promesso di deportare milioni di immigrati illegali che vivono negli Stati Uniti senza dire come.

La campagna ha venduto magliette con la foto segnaletica di Trump, tratta dalla sua accusa di aver cercato di annullare illegalmente la vittoria di Biden, trasformando quello che sembrava un ostacolo politico in un'opportunità di guadagno.

[…] Trump ha ignorato la tradizionale ideologia del GOP, sostenendo tariffe e isolazionismo militare. Ha espresso ammirazione per leader autocratici come il cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin.

Eppure Trump si è sentito libero di ripetere la famosa domanda del candidato repubblicano alla presidenza Ronald Reagan agli elettori durante il dibattito del 1980 con il presidente in carica Jimmy Carter, una performance che ha contribuito a far salire Reagan alla Casa Bianca.

La domanda di Reagan, ripresa da Trump 44 anni dopo, ha riscosso un successo simile.

DONALD TRUMP ELETTO PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI

“State meglio ora di quattro anni fa?”. chiese Trump durante un comizio del 27 ottobre al Madison Square Garden. Una settimana dopo, gli elettori di tutta l'America hanno risposto scegliendo la promessa di sicurezza e prosperità di Trump rispetto allo status quo.

[…] Trump è arrivato a considerare l'immigrazione clandestina come una questione da campagna elettorale più forte persino dell'economia e ha dipinto il vicepresidente come il principale responsabile, usando un linguaggio svilente per fomentare le divisioni razziali. Ha raccontato di crimini violenti commessi da immigrati clandestini. I suoi assistenti hanno fatto in modo che le famiglie delle vittime apparissero con Trump durante gli eventi.

donald trump foto lapresse10

Harris ha presentato politiche volte ad alleggerire i costi per gli americani, come le proposte per prevenire i prezzi gonfiati delle drogherie e i fondi per l'acconto per chi acquista una casa per la prima volta. Trump ha chiesto perché Harris non avesse fatto di più per aiutare gli americani in difficoltà mentre era in carica come vicepresidente. “È stata lì per tre anni e mezzo”, ha detto.

La campagna di Trump ha cercato di raggiungere un maggior numero di uomini attraverso podcast popolari, tra cui l'intervista di tre ore di Trump con Joe Rogan. A giugno, Trump si è unito a TikTok, la piattaforma che aveva cercato di vietare quando era presidente. Come candidato, ha realizzato video brevi e incisivi che hanno accumulato decine di milioni di visualizzazioni.

MEME ELEZIONI USA

Trump ha cercato di fare breccia tra i lavoratori del sindacato. Ha dato a Sean O'Brien, presidente generale del sindacato degli autotrasportatori “International Brotherhood of Teamsters”, un posto da oratore alla convention del GOP. A settembre, per la prima volta in quasi tre decenni, i Teamsters hanno dichiarato che non avrebbero appoggiato un candidato alla presidenza, un colpo significativo per la campagna di Harris.

Il vicepresidente era in netto vantaggio sulla questione dell'aborto, che ha favorito gli elettori democratici dopo la sentenza della Corte Suprema del 2022 che ha ribaltato la sentenza Roe v. Wade. Trump ha nominato i tre giudici conservatori che si sono uniti alla maggioranza nella decisione 5-4. La campagna di Harris si aspettava che le donne avrebbero contribuito a creare un margine di vittoria.

sostenitori di donald trump - 1

La campagna di Trump ha presentato Harris come una candidata di estrema sinistra. Ha speso decine di milioni di dollari in spot televisivi alla fine dell'elezione, sottolineando il sostegno passato della Harris agli interventi chirurgici per la transizione di genere per i prigionieri. Nei suoi comizi, Trump ha anche promesso di tenere gli “uomini biologici” (come la pugile algerina Imane Khelif) fuori dagli sport femminili.

DONALD TRUMP VINCE LE ELEZIONI - HOMEPAGE WASHINGTON POST

Nella fase finale della campagna, Wiles ha fatto pressione su Trump affinché sostenesse il voto anticipato, nonostante la sua opposizione di lunga data e le sue affermazioni di frode. I repubblicani hanno ridotto significativamente il divario con i democratici sul voto anticipato. Wiles si è preso le scuse di Trump, ma ha continuato a sostenere l'argomento, secondo quanto riferito da persone che hanno familiarità con le discussioni.

sostenitori di donald trump al centro convegni di palm beach

Nei giorni conclusivi della campagna, Trump ha continuato a sfociare nella polemica, affermando in un'apparizione che avrebbe “protetto” le donne, “che alle donne piacesse o meno”. In un'altra, ha definito l'ex rappresentante repubblicana Liz Cheney - che ha appoggiato Harris - una guerrafondaia e le ha chiesto come si sarebbe sentita se avesse avuto armi “puntate sulla faccia”.

Durante un comizio sabato in Pennsylvania, Trump ha detto che, a causa del vetro protettivo che lo circonda, un assassino avrebbe dovuto sparare sui giornalisti per colpirlo. “Non mi dispiace molto”, ha detto.

sostenitori di donald trump

I consiglieri di Trump hanno rabbrividito, come hanno fatto durante una lunga campagna elettorale segnata da commenti fuori luogo. Trump, crogiolandosi negli applausi dei sostenitori, è tornato al suo aereo e si è diretto al prossimo comizio.

TWEET DI ELON MUSK PER LA VITTORIA DI DONALD TRUMP donald trump foto lapresse35 donald trump foto lapresse54 KAMALA HARRIS KAMALA HARRIS NEL COMITATO ELETTORALE DURANTE IL VOTO donald trump foto lapresse30 roberto speranza e il cartello per kamala harris donald trump foto lapresse24 donald trump foto lapresse18 JOE BIDEN KAMALA HARRIS donald trump foto lapresse19 donald trump foto lapresse25 donald trump discorso della vittoria 3