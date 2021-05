VIRGINIA PERDE I PEZZI - L’EX VICESINDACO DANIELE FRONGIA E ORA ASSESSORE ALLO SPORT, MOLTO VICINO ALLA RAGGI, LASCIA LA GIUNTA E VA A LAVORARE COL MINISTRO DADONE - FRONGIA FACEVA PARTE DEI QUATTRO COMPONENTI DEL GRUPPO GRILLINO NELLA PASSATA CONSILIATURA, INSIEME A MARCELLO DE VITO, ENRICO STEFANO E ALLA STESSA RAGGI. ERA L'UNICO SUPERSTITE DELLA GIUNTA ORIGINARIA DELL'ESTATE 2016 - NELLA SQUADRA DELLA SINDACA CI SONO STATI SEDICI AVVICENDAMENTI IN CINQUE ANNI…

Fa.Ro. per “il Messaggero”

daniele frongia virginia raggi

A pochi mesi dalle elezioni, rinviate in autunno a causa del Covid, ancora un cambiamento nella giunta di Virginia Raggi. Daniele Frongia, ex vicesindaco e attualmente assessore allo sport, lascia il suo incarico nell' esecutivo capitolino ed entra nello staff della ministra per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone.

Per gli ultimi mesi di mandato la sindaca potrebbe decidere di avocare a sé la delega allo sport, oppure potrebbe assegnarla a un altro esponente della giunta. Ma è più probabile che decida di consegnarla ad uno dei suoi consiglieri più fidati: tra i papabili c' è presidente della commissione sport Angelo Diario che - dopo le nomine di Pietro Calabrese, Andrea Coia e Valentina Vivarelli - andrebbe a rafforzare ulteriormente il gruppo dei fedelissimi di Raggi nella Sala delle Bandiere.

virginia raggi daniele frongia 2

LA SCELTA «Proseguirò il mio percorso in un contesto più ampio ma sempre rivolto alle politiche giovanili», spiega Frongia, che si occuperà anche di alcuni progetti legati alla Capitale, dovendo occuparsi di enti locali. «Resta inalterata la stima reciproca e continueremo a lavorare insieme su diversi obiettivi, come il progetto del Servizio civile universale, e su misure ad hoc per i giovani», commenta la sindaca.

virginia raggi daniele frongia 1

Frongia è uno dei più longevi amministratori grillini della Capitale: faceva parte dei quattro componenti del gruppo grillino in aula Giulio Cesare nella passata consiliatura, insieme a Marcello De Vito, Enrico Stefano e alla stessa Raggi. Era l' unico superstite, peraltro, della giunta originaria, quella dell' estate 2016, insieme a Linda Meleo, che però in questi anni è passata dall' assessorato alla mobilità a quello ai lavori pubblici.

daniele frongia virginia raggi 2

LE REAZIONI Il centrodestra attacca: «Sedici avvicendamenti in cinque anni nella squadra di governo capitolina, con quello di Frongia, rappresentano un record negativo difficilmente eguagliabile e l' ennesimo schiaffo nei confronti dei cittadini romani», sottolineano in una nota Fabrizio Ghera, Andrea De Priamo e Alessandro Cochi (Fratelli d' Italia). «Il Campidoglio sembra una porta girevole, fanno disastri e poi scappano», si accoda Maurizio Politi (Lega).