ROMA: 'NON SOSTERRÒ RAGGI BIS', VIA QUINTA CONSIGLIERA M5S

(ANSA) - A Roma un'altra consigliera di maggioranza lascia il gruppo del M5s. Si tratta di Gemma Guerrini che oggi ha annunciato in apertura della seduta del consiglio comunale: "Lascio il gruppo del M5s per entrare nel gruppo misto. Ho sempre onorato con lealtà il mandato che gli elettori mi hanno affidato e dichiaro la mia volontà di continuare a farlo".

Guerrini è la quinta eletta a Roma ad essere uscita dal Movimento dall'inizio della consiliatura. Le altre quattro consigliere che hanno lasciato la maggioranza (che al momento compresa la sindaca può far conto su 25 eletti su 49, ovvero uno in più dell'opposizione) sono: Simona Ficcardi passata ai Verdi, Cristina Grancio, ora nei socialisti, Monica Montella e Agnese Catini.

Guerrini ha spiegato: "Non supporterò nessuna forza politica che sosterrà la candidatura dell'attuale sindaca alle prossime elezioni amministrative. Fino ad oggi e nonostante tutto ho sempre sostenuto M5s, non lesinando contributi critici", ha aggiunto. "Ma oggi - secondo l'eletta - il M5s ha ufficialmente cambiato veste e natura".

ROMA:PD, RAGGI HA ANCORA MAGGIORANZA? VUOTO IN VISTA DEL VOTO

(ANSA) - ""Anche Guerrini in fuga dalla Raggi, in vista delle elezioni si fa il vuoto intorno alla sindaca. La consigliera Gemma Guerrini ha lasciato oggi il Movimento 5 Stelle, polemizzando fortemente con le scelte di questa amministrazione e della Sindaca Raggi. Siamo molto preoccupati per questi ultimi mesi di consiliatura. Virginia Raggi ha ancora la maggioranza per governare?". Lo dichiara il Pd capitolino.

2 - LA CORTE RECORD DI VIRGINIA QUASI 100 COLLABORATORI POLITICI

Estratto dell'articolo di Daniele Autieri per “la Repubblica - ed. Roma”

Anche Virginia Raggi è inciampata sui "famigli". I due recenti tentativi corsari di inserire tra i collaboratori degli uffici di giunta prima Massimiliano Capo, amico del cuore della neo-assessore alla Cultura Lorenza Fruci, quindi Silvia Di Manno, compagna dell' assessore al Bilancio Gianni Lemmetti, permettono di riaprire il libro della parentopoli […]

Stando ai calcoli del dipartimento Risorse Umane del Campidoglio sono oggi 97 i "collaboratori politici", ovvero i dipendenti non a tempo indeterminato assegnati agli uffici di diretta collaborazione agli organi politici, assunti ai sensi dell'ormai famigerato articolo 90 del decreto legislativo del 2000.

Un bel numero che mette Virginia Raggi, la paladina della battaglia giudiziaria contro la vecchia Parentopoli di Alemanno, davanti all' ex-sindaco e al suo successore Ignazio Marino, che tentò di ridurre al massimo il numero dei collaboratori.

Nel solo 2020 il Comune di Roma ha speso 5,3 milioni di euro per gli stipendi al personale di supporto politico, un risultato che permette alla Raggi di battere i suoi predecessori.

Nel 2013 la giunta Marino arrivò a spendere 3,8 milioni, mentre Gianni Alemanno - passato alla storia anche per le inchieste sulle Parentopoli delle società municipalizzate - si fermò a 2,8 milioni, una cifra comunque superiore a quella dei più grandi comuni italiani.

A distanza di un decennio, il Comune a trazione Raggi spende più del doppio di quanto non faccia Milano, che nel 2020 ha stanziato per questo genere di contratti 2 milioni di euro. Oltre al dato complessivo, è interessante registrare come con il passare dei mesi e l' avvicinarsi dell' ormai prossima tornata elettorale, il costo del personale sia aumentato. […]

