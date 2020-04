1 apr 2020 19:47

IL VIRUS È L'ASSICURAZIONE SULLA VITA DEL GOVERNO – ORMAI È CERTO IL RINVIO DELLE AMMINISTRATIVE, CON OGNI PROBABILITÀ SI TERRANNO IN AUTUNNO, TRA IL 15 OTTOBRE E IL 15 DICEMBRE – IL RINVIO DOVREBBE ESSERE FORMALIZZATO NEL PROSSIMO DPCM. IL CENTRODESTRA SOSPETTA CHE CONTE PROVERÀ A SPOSTARLO PIÙ IN LA' POSSIBILE "PUR DI NON ANDARE A CASA" (MA SIAMO TUTTI A CASA!)