Con il colloquio di mezz’ora al Quirinale con Mattarella, a margine del giuramento di Filippo Patroni Griffi come giudice costituzionale, Draghi ha messo il cappello al bis del Presidente uscente. L’abile mossa di “Mariopio” consente ai partiti di uscire dallo stallo e a lui di intestarsi la mossa decisiva per risolvere lo stallo in cui si erano impantanati i partiti.

Salvini, costretto a piegare il capino e ad arrivare a implorare un secondo mandato del Capo dello Stato, è il grande sconfitto. Voleva fare il “king-maker”, è finito “king-pipper”

2 - QUIRINALE, SALVINI: CHIEDIAMO A MATTARELLA DI RIPENSARCI

(Public Policy) - "Invece di andare avanti per giorni con veti incrociati, consideriamo se non sia il caso di chiedere a Mattarella 'ripensaci'". Così il leader della Lega Matteo Salvini, parlando con i cronisti in Transatlantico.

3 - COLLOQUIO DI MEZZ'ORA DI DRAGHI CON MATTARELLA

(ANSA) - Il presiente del consiglio Mario Draghi ha avuto un colloquio di circa mezz'ora questa mattina con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il colloquio, a quanto si apprende, è avvenuto a margine del giuramento di Filippo Patroni Griffi a giudice della Corte Costituzionale.

4 - DRAGHI MEDIA, MATTARELLA RESTI PER BENE E STABILITÀ PAESE

(ANSA) - E' opportuno che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella resti al Quirinale "per il bene e la stabilità del Paese". E' quanto avrebbe detto il premier Mario Draghi - si apprende da fonti autorevoli - al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ai leader politici, che sta sentendo in queste ore. La decisione è nelle mani del Parlamento, è la consapevolezza del premier, ma l'auspicio espresso ai leader sarebbe quello di garantire la stabilità chiedendo a Mattarella di restare.

5 - MELONI, SALVINI VUOLE MATTARELLA, NON VOGLIO CREDERCI

(ANSA) - "Salvini propone di andare tutti a pregare Mattarella di fare un altro mandato da Presidente della Repubblica. Non voglio crederci". Così Giorgia Meloni su twitter.

