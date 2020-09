"CAPITONE" ALLA GRIGLIA - SALVINI RADUNA LA LEGA A CATANIA PER TRE GIORNI: “NON MI SENTO VITTIMA DELLA GIUSTIZIA”. MA SULLA PERSECUZIONE GIUDIZIARIA FA CAMPAGNA ELETTORALE, TANTO CHE STA CERCANDO IN TUTTI I MODI DI TRASFORMARE IL PROCESSO GREGORETTI IN OPPORTUNITÀ - ZAIA? “LUCA È UN ORGOGLIO PER ME, PER LA LEGA, PER GLI ITALIANI”. E SULLA MELONI LEADER DEL CENTRO DESTRA…