LA VITA SMERALDA DI LUIGINO – DI MAIO CONTINUA A SBOCCIARE IN SARDEGNA CON LA FIDANZATA DI CARTONE VIRGINIA SABA: ECCOLO ALL’INAUGURAZIONE DEL LÌO, UN LOCALE VIP DI IBIZA CHE HA APERTO UNA SUCCURSALE A POLTU QUATU – CENA SPETTACOLO TRA BALLI E CHAMPAGNE DOPO UN POMERIGGIO A PORTO CERVO: IERI LOTTA ALLA CASTA, OGGI SOTTO ALLA CASSA - VIDEO

LUIGI DI MAIO IN SARDEGNA CON VIRGINIA SABA

Da “il Giornale”

luigi di maio con virginia saba all'inaugurazione del lio di poltu quatu 1

Finiti i tempi della lotta alla casta, ora Di Maio ne fa parte e la cosa non sembra dispiacergli affatto, anzi. Eccolo nella foto insieme alla fidanzata Virginia al Lìo, locale vip molto famoso di Ibiza meta di calciatori e personaggi dello spettacolo che inaugurava l'apertura del suo gemello a Poltu Quatu, con la presenza appunto del vicepremier Cinque Stelle.

luigi di maio con virginia saba all'inaugurazione del lio di poltu quatu

Una cena spettacolo tra balli e champagne a cui Di Maio (nella foto pubblicata da La Nuova Sardegna) ha partecipato dopo un pomeriggio a Porto Cervo dove ha anche fatto una puntata nella boutique Eles. Ma già il mese scorso Di Maio e fidanzata erano stati avvistati al Grand Hotel Poltu Quatu, hotel cinque stelle a due passi da Porto Cervo, minimo 250 euro a notte. Aveva promesso che avrebbe abolito la povertà. Per quel che riguarda la sua, promessa mantenuta

