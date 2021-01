VITO NON VETO – VI RICORDATE IL “MAI PIÙ CON RENZI” DI CONTE? OVVIAMENTE È SALTATO TUTTO. CRIMI AL QUIRINALE APRE A RENZI: “SIAMO DISPONIBILI PER UN GOVERNO POLITICO A PARTIRE DA QUESTA MAGGIORANZA MA CON UN PATTO DI LEGISLATURA. L’UNICA PERSONA IN GRADO DI PRESIEDERE QUESTO GOVERNO È GIUSEPPE CONTE” – ALL’INIZIO LEGGE L’SMS DI UN SINDACO MEJO DELLA LETTERINA DEL PICCOLO TOMMASO A “GIUSEPPI” PER NATALE…

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Stamattina ho trovato sul mio cellulare un messaggio di un sindaco, non del messaggio. "Ciao Vito come sindaco di un piccolo comune di montagna, per giunta terremotato, fatico a capire cosa sta accadendo. Non meritiamo quello che stiamo vivendo, c'è bisogno di satbilità, di rimboccarci le maniche e elavorare, ci vuole un nuovo corso. Solo lavorando seriamente potremo rialzarci. C'è un'Italia piena di energia che vuole lavorare". Lo dice il capo politico M5S Vito Crimi al termine delle consultazioni.

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Al presidente Mattarella abbiamo reso la nostra disponibilità ad un confronto con chi ha a cuore l'interesse del Paese, per un governo politico a martire dalle forze di maggioranza" attuali "ma con un patto di legislatura. L'unica persona in grado di presiedere questo governo, per il M5S è Giuseppe Conte". Lo dice il capo politico M5S Vito Crimi dopo le consultazioni. (ANSA).

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Si può accettare che ci siano veti o personalismi? Oppure è il momento della responsabilità e di fare un passo avanti e farlo tutti insieme?". Lo ha detto il capo politico di M5s Vito Crimi, al termine del colloqui con il presidente Mattarella al Quirinale. (ANSA)

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Abbiamo piena consapevolezza della difficile situazione in cui si trova l' Italia. Davanti alla sofferenza dlela popolazione la politica deve rispondere in modo adeguato e risolvere i problemi. Le ragioni della crisi sono incomprensibili anche a noi, olre che ai cittadini; non l'abbiamo voluta".Lo ha detto il capo politico di M5s Vito Crimi, al termine del colloqui con il presidente Mattarella al Quirinale (ANSA).

