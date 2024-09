30 set 2024 12:19

LA VITTORIA DEI NEO-NAZI AUSTRIACI È UN PRETESTO PER L’ENNESIMO LITIGIO TRA TAJANI E SALVINI – IL FORZISTA AUSPICA UN GOVERNO DI SALUTE NAZIONALE CHE ESCLUDA IL PARTITO DELLA LIBERTÀ DI KICKL, ALLEATO DEL “CAPITONE” IN EUROPA: “OGNI RIGURGITO NEONAZISTA VA RESPINTO” – E IL LEGHISTA SUBITO ACCORRE: “STAMATTINA QUALCUNO PARLAVA DI NAZISMO: O C'È QUALCUNO CHE DORME MALE, CHE MANGIA PESANTE, PERCHÉ NON PENSO CI SIA L'ALLARME NEONAZISTA. QUANDO I CITTADINI VOTANO BISOGNA RISPETTARE IL VOTO POPOLARE”. GIUSTO, NON AVENDO KICKL I NUMERI PER GOVERNARE, S’ATTACCA…