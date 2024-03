16 mar 2024 16:20

LA VITTORIA IN SARDEGNA NON HA INSEGNATO NULLA: IL CAMPO LARGO TORNA AD ESSERE UN CAMPO SANTO – NON C'E' SOLO IL PASTICCIO IN BASILICATA: IN PIEMONTE PARTITO DEMOCRATICO E MOVIMENTO 5 STELLE PRESENTERANNO DUE CANDIDATI DISTINTI PER LE ELEZIONI REGIONALI - DOPO IL PASSO INDIETRO DI DANIELE VALLE E CHIARA GRIBAUDO, LA SCELTA DEL PD È RICADUTA SU GIANNA PENTENERO, MA NON È PIACIUTA AI GRILLINI CHE HANNO ANNUNCIATO DI STAR CERCANDO UN CANDIDATO – DA MESI PD E M5S BRIGAVANO PER PRESENTARE UNA LISTA COMUNE PER BATTERE ALBERTO CIRIO…