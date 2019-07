1 lug 2019 09:36

VOCI DA BRUXELLES - GIANCARLO GIORGETTI SI È TIRATO INDIETRO DALLA CORSA PER FARE IL COMMISSARIO EUROPEO PERCHÉ HA COMPRESO CHE IL PORTAFOGLIO DESTINATO ALL’ITALIA NON SAREBBE STATO ALL’ALTEZZA DELLA SUA STATURA - IL M5S NON POTENDO MANDARE UN SUO ESPONENTE SPINGE PER MOAVERO MILANESI, TECNICO DI AREA MATTARELLIANA MA LA LEGA E’ CONTRARIA…