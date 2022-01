LA VOGLIA MATTA DI UN MATTARELLA BIS – QUARTA FUMATA NERA: AUMENTANO I VOTI PER IL CAPO DELLO STATO (166). UN SEGNALE PRECISO ALLE DUE COALIZIONI PRINCIPALI ANCORA IN IMPASSE. PER LA RENZIANA BOSCHI SI TRATTA PERÒ DI “UNA MANCANZA DI RISPETTO”, VISTO CHE L’ATTUALE INQUILINO DEL COLLE HA PIÙ VOLTE CHIUSO ALLA SUA RIELEZIONE - LA MOSSA-BOOMERANG DI SALVINI: ASTENENDOSI IL CENTRODESTRA HA CONFERMATO DI ESSERE MINORANZA: 441 VOTI POTENZIALI, MOLTO LONTANI DALLA FATIDICA QUOTA 505…

Da corriere.it

mattarella meme 5

Il presidente Fico ha concluso la lettura dei nomi sulle schede. Ora l’ufficio di presidenza sta compiendo i controlli e i conteggi per il riepilogo finale. Il risultato provvisorio parla di 166 voti per Sergio Mattarella e 56 per Nino Di Matteo, 8 per Luigi Manconi e 6 per Marta Cartabia. Altri nomi hanno ottenuto dai 4 voti in giù. Gli astenuti sono stati 441. Le schede bianche 261. QUI il riepilogo.

mattarella meme 6

Il nome del presidente uscente, Sergio Mattarella, sta ottenendo un numero di consensi nettamente superiore ai 125 raccolti nella giornata di ieri. Al momento siamo a 164. Un attestato di stima ma anche un segnale alle due coalizioni principali ancora in impasse. Per la renziana Maria Elena Boschi si tratta però di «una mancanza di rispetto», visto che l’attuale inquilino del Colle ha fatto più volte sapere la sua posizione, contraria a una reiterazione del mandato.

mattarella meme 4

I buontemponi di turno non sono mancati: voti sono andati a Giuseppe Cruciani, conduttore del programma radiofonico La Zanzara di Radio24, e all’ex calciatore Alessandro Altobelli, al direttore d’orchestra Riccardo Muti. Quest’ultimo è stato espresso da Vittorio Sgarbi, che non ha rispettato la consegna dell’astensione. È stato lui stesso a comunicarlo ai governatori Fontana, Zaia e De Luca precisando che nel voto di lunedì il suo consenso era invece andato a Silvio Berlusconi.

Mario Draghi, Elisabetta Belloni e Pier Ferdinando Casini restano due dei nomi più accreditati per la sintesi finale. Al momento hanno un voto per ciascuno ma, come detto, non sono in campo l’intero centrodestra che si è astenuto e le principali forze del centrosinistra e M5S che formalmente avevano optato per la scheda bianca. .

mattarella meme 2 il santino di mattarella SERGIO MATTARELLA - ILLUSTRAZIONE DI Aurora Ferretti - The Skill mattarella meme 1