Non poter partecipare al vertice perché non esiste un accesso per i disabili. È successo alla ministra israeliana dell’Energia Karine Elharrar che ieri ha dovuto lasciare la conferenza Cop26 a Glasgow, dopo aver tentato invano di accedere al complesso dove si riuniscono i delegati.

In un’intervista televisiva a Channel 12, Karine Elharrar, che è affetta da distrofia muscolare e per spostarsi utilizza una sedia a rotelle e un veicolo speciale per disabili, ha spiegato come le uniche opzioni di accesso al vertice fossero o camminare o salire a bordo di una navetta non adatta per una sedia a rotelle.

«Sono venuta alla Cop26 per incontrare le mie controparti nel mondo e portare avanti la nostra lotta comune contro la crisi climatica», ha twittato Elharrar.

«È triste che le Nazioni Unite, che promuove l’accessibilità per le persone con disabilità, nel 2021 non si preoccupi dell’accessibilità ai propri eventi», ha poi aggiunto. Ma non solo. A Times of Israel lo staff della ministra ha spiegato come la donna abbia aspettato per due ore, e alla fine sia stata costretta a tornare al suo hotel nella capitale scozzese Edimburgo, a 80 chilometri di distanza.

Un funzionario della delegazione del primo ministro israeliano Naftali Bennett ha dichiarato di essersi formalmente lamentato con gli organizzatori. Bennett ha detto che non parteciperà agli incontri di oggi se Elharrar non potrà accedere al vertice, ha aggiunto il funzionario.

L’ambasciatore del Regno Unito in Israele Neil Wigan ha twittato di essersi scusato «profondamente e sinceramente» con il ministro. «Vogliamo un vertice della Cop che sia accogliente e inclusivo per tutti», ha scritto. Bennett ha informato il primo ministro britannico Boris Johnson dell’incidente e Johnson ha invitato Elharrar a partecipare a un incontro tra i due primi ministri martedì.

