14 gen 2020 11:55

LO VOI O NON LO VOI? - IL CSM SI SPACCA SULLA NOMINA DEL PROCURATORE DI ROMA: LA COMMISSIONE INCARICHI DIRETTIVI ESPRIME DUE VOTI PER LO VOI (PALERMO), UNO PER CREAZZO (FIRENZE) E UNO PER PRESTIPINO (REGGENTE A ROMA). DUE CONSIGLIERI (AREA E M5S) SI SONO ASTENUTI - DUNQUE I GIOCHI SONO ANCORA TUTTI APERTI VISTO CHE DALLE SCELTE DI AREA E DEI GRILLINI POTREBBE DIPENDERE IL VERDETTO DEL PLENUM