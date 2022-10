17 ott 2022 14:50

VOLETE CAPIRE COME STA BERLUSCONI? - L’ANEDDOTO DE “LA STAMPA”: “IL CAVALIERE GIOVEDÌ A PALAZZO MADAMA SI È IMBATTUTO IN TRE SENATORI DEL PD, E LI HA INTRATTENUTI SULL'URGENZA DI FAR CESSARE IL CONFLITTO UCRAINO: ‘HO PARLATO CON PUTIN GLI HO DETTO CHE DEVE TRATTARE CON ZAGREBELSKY’. UN LAPSUS CHE I SENATORI PER RISPETTO NON SOTTOLINEANO…”