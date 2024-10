19 ott 2024 19:40

VOLETE SAPERE CHI VINCE TRA TRUMP E KAMALA? PRENDETE LA PALLA DI CRISTALLO - DAVID AXELROD, EX GURU DI OBAMA CHE HA FATTO VINCERE DUE CAMPAGNE ELETTORALI ALL'EX PRESIDENTE, NON SI SBILANCIA IN MERITO AL RISULTATO DELLE ELEZIONI DI NOVEMBRE: "CI SONO SETTE STATI IN BILICO. IL MARGINE PIÙ AMPIO NEI SONDAGGI È SOLO DI DUE PUNTI. È TROPPO STRETTO PER DARE UNA RISPOSTA DEFINITIVA, NON LO SO..."