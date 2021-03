5 mar 2021 16:40

VOLETE SAPERE PERCHÉ BEPPE GRILLO SI SCHIERA SEMPRE AL FIANCO DELLA RAGGI? PERCHÉ NON VUOLE CHE LA SINDACA VADA A INGROSSARE LE FILA DEI RIBELLI GRILLINI - SOSTENERLA A OLTRANZA E’ L’UNICO MODO PER TENERLA “LEGATA” AL M5S: “SIAMO FIERI DI AVERLA SCELTA, È IN BUONA POSIZIONE PER DARE NUOVO SLANCIO ECOLOGICO ALLA CAPITALE” (SE INIZIASSE A TOGLIERE UN PO’ DI MONNEZZA IN GIRO…)