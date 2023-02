17 feb 2023 17:46

VOLETE STARE DALLA PARTE DEI BALNEARI? V’ATTACCATE ALLA TRANCHE! – SLITTA A FINE MARZO IL VIA LIBERA DELLA COMMISSIONE EUROPEA ALLA TERZA RATA DEL PNRR CHIESTA DALL’ITALIA A FINE 2022 – BRUXELLES IMPIEGHERÀ TRE MESI, ANZICHÉ I SOLITI DUE, PER VAGLIARE IL DOSSIER DI ROMA SUL RAGGIUNGIMENTO DEI 55 OBIETTIVI. SARÀ MICA UNA SCELTA “PUNITIVA” PER CERTE DECISIONI DEL GOVERNO CHE VANNO IN DIREZIONE OPPOSTA A QUELLO CHE CI CHIEDE L’EUROPA? QUALCUNO AVVISI IL MINISTRO FITTO, CHE IERI HA DETTO: “NON C'È NESSO TRA PNRR E BALNEARI"