PUTIN, 'L'ATTENTATO A FICO È UN CRIMINE ODIOSO'

(ANSA) - L'attentato al premier slovacco Robert Fico è "un crimine odioso". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, secondo quanto riferisce la Tass. "Conosco Robert Fico come un uomo coraggioso e dallo spirito forte. Spero vivamente che queste qualità lo aiuteranno a resistere a questa difficile situazione", ha detto Putin in un comunicato diffuso dal Cremlino.

BIDEN, L'ATTENTATO A FICO È UN ORRIBILE ATTO DI VIOLENZA

(ANSA) - "Sono allarmato nell'apprendere notizie di un attacco al primo ministro slovacco Robert Fico. Jill e io preghiamo per una rapida guarigione e i nostri pensieri vanno alla sua famiglia e al popolo slovacco. Condanniamo questo orribile atto di violenza. La nostra ambasciata è in stretto contatto con il governo della Slovacchia ed è pronta ad assistere": cosi' Joe Biden in una nota della Casa Bianca dopo l'attentato al premier slovacco.

MINISTRO DELL'INTERNO SLOVACCO, 'BASTA CON L'ODIO IN POLITICA'

(ANSA) - L'impegno del ministro dell'Interno slovacco Matus Sutaj Estok è diretto a fare in modo che le indagini sull'attentato al primo ministro Robert Fico siano il più precise e rapide possibili. Lo riporta l'agenzia stampa slovacca Tasr. "Il nostro dovere - scrive Sutaj Estok su Facebook - è smettere di diffondere l'odio politico.

Gli animi sono accesi, ma sarebbe grave far degenerare ulteriormente la situazione". Secondo il ministro, la Slovacchia sta vivendo il giorno peggiore della sua storia democratica. Per la prima volta qualcuno ha deciso di esprimere un'opinione politica non in un'elezione, ma con una pistola in strada.

"E non con l'intenzione di discutere, ma di eliminare fisicamente un avversario politico", ha osservato Sutaj Estok. Il ministro vede l'episodio di oggi come un pericolo per la società intera. "E' una terribile delusione vedere come lo sforzo comune di appartenere al mondo civilizzato dei Paesi più avanzati sia stato ridotto a nulla in un momento", ha detto il ministro. L'attacco, ha concluso, merita una condanna universale ed inequivocabile.

MELONI, PROFONDO SCONCERTO PER IL VILE ATTENTATO A FICO

(ANSA) - "Ho appreso con profondo sconcerto la notizia del vile attentato al Primo Ministro slovacco Robert Fico. Tutti i miei pensieri sono per lui, la sua famiglia e l'amico popolo slovacco". Lo dichiara la premier Giorgia Meloni. "Anche a nome del Governo italiano - aggiunge - desidero esprimere la più ferma condanna di ogni forma di violenza e attacco ai principi cardine della democrazia e delle libertà".

ORBAN, PROFONDAMENTE SCIOCCATO PER IL MIO AMICO FICO

(ANSA) - "Sono rimasto profondamente scioccato dall'atroce attacco contro il mio amico, il primo ministro Robert Fico. Preghiamo per la sua salute e per una rapida guarigione! Dio benedica lui e il suo Paese!". Lo ha scritto su X Viktor Orban.

TAJANI, L'ATTENTATO A FICO NON SEMBRA TERRORISMO

(ANSA) - "Aspettiamo notizie ufficiali, ma vista l'età del sospettato, oltre settant'anni, sembra che la matrice non sia terroristica". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando dell'attentato al premier slovacco Fico, a margine dell'incontro su 'La Diplomazia della crescita verso Expo Osaka 2025', in corso alla Farnesina.

Spari contro il premier slovacco Fico, è in fin di vita

Rodolfo Calò per l’ANSA

Il premier slovacco Robert Fico è bilico tra la vita e la morte per i colpi di pistola che gli ha sparato un 71enne colpendolo anche all'addome mentre era in una cittadina del centro della Slovacchia. L'attentato al primo ministro populista e filorusso di nuovo in carica dall'ottobre scorso ha sollevato un'ondata di sdegno e shock a livello internazionale, dal presidente Joe Biden a quello russo Vladimir Putin, passando per i vertici dell'Ue che parlano di "attacco alla democrazia".

Secondo le prime ricostruzioni, Fico è stato colpito da tre dei quattro colpi esplosi dall'attentatore: due al braccio e uno all'addome. L'attacco è avvenuto davanti a un centro culturale di Handlova, cittadina a circa 200 km di auto a est della capitale Bratislava, dove si era appena tenuta una riunione di governo. Fico è stato trasportato d'urgenza in elicottero all'ospedale 'Roosevelt' di Banska Bystrica, circa 35 km in linea d'aria da Handlova, dov'è stato ricoverato in un primo momento in un'unità di chirurgia vascolare.

Un trasporto a Bratislava è stato giudicato troppo lungo vista la gravità delle sue condizioni: è "tra la vita e la morte", ha riferito infatti il governo slovacco in una nota nel primo pomeriggio, definendo l'attacco "un tentativo di omicidio". "A decidere saranno le prossime ore", avverte un testo pubblicato sulla sua pagina Facebook. L'attentatore, che si nascondeva tra la folla radunata davanti all'edificio della riunione, prima di fare fuoco ha gridato 'Robo, vieni qui!'. I due video più rilanciati su internet mostrano i primi secondi dopo gli spari.

In uno si vedono due uomini della sicurezza che trasportano di peso Fico facendolo entrare in un'Audi nera, con il premier che - evidentemente per la ferita allo stomaco - trascina i piedi. In un altro filmato due poliziotti e due persone in borghese ammanettano qualcuno riverso a terra: l'attentatore contro cui è stato avviato un procedimento penale per tentato omicidio con l'aggravante della premeditazione. I media slovacchi riferiscono che l'anziano, Juraj Cintula, ha sparato con una pistola legalmente posseduta.

L'uomo aveva lavorato nel 2016 "per un servizio di sicurezza privato", ha pubblicato "diverse raccolte di poesie" oltre a un romanzo e ha anche raccolto firme per fondare un "movimento contro la violenza". Il figlio ha ammesso che Cintula "non ha votato" per Fico, ma non sa spiegarsi il gesto del genitore. Quattro volte premier (aveva già guidato esecutivi nel 2006-10 e nel 2012-18), Fico è un veterano della politica slovacca che dopo aver vinto le elezioni del settembre scorso sta spostando l'orientamento della politica estera di Bratislava verso la Russia, allineandosi all'ungherese Viktor Orban: fra l'altro ha messo in discussione la sovranità dell'Ucraina e ha chiesto un compromesso con Mosca pur di far finire la guerra di aggressione russa.

Da quando è in carica, e tenendo fede alla sua promessa di non fornire a Kiev "neanche un proiettile", ha smesso di inviare armi pagate con fondi pubblici agli ucraini. Duro con migranti e minoranze Lgbt, Fico ha provocato proteste di massa con riforme controverse, tra cui una legge sui media accusata di compromettere l'imparzialità della televisione e della radio pubblica. A causa dell'attentato, due partiti di opposizione slovacchi anno annullato una protesta indetta per oggi proprio in difesa dell'indipendenza della tv e radio pubblica. "Condanniamo questo orribile atto di violenza", ha dichiarato Biden per una volta d'accordo con Putin che ha parlato di "crimine odioso" contro "uomo coraggioso".

La presidenza di turno dell'Ue affidata al Belgio ha definito l'attentato "un attacco alla democrazia", concetto utilizzato anche dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Mentre la premier Giorgia Meloni ha detto di aver appreso "con profondo sconcerto la notizia del vile attentato al primo ministro Robert Fico. Tutti i miei pensieri sono per lui, la sua famiglia e l'amico popolo slovacco. Anche a nome del Governo italiano - ha aggiunto Meloni - desidero esprimere la più ferma condanna di ogni forma di violenza e attacco ai principi cardine della democrazia e delle libertà"

