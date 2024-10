VON DER LEYEN MELONIZZATA TRABALLA – I SOCIALISTI EUROPEI MINACCIANO DI SFIDUCIARE URSULA E SABOTARE LA FORMAZIONE DELLA NUOVA COMMISSIONE EUROPEA: DOPO L’INCAZZATURA PER LO SCHIACCIAMENTO DELLA CRUCCA TEDESCA SUL PIANO MIGRANTI ITALIANO (SBERTUCCIATO DALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE), ORA LA SINISTRA FA LA VOCE GROSSA ANCHE SUL BILANCIO, MENTRE I PATRIOTI APRONO ALLA MAGGIORANZA ANTI-MIGRANTI CON IL PPE – SENZA I VOTI DEI SOCIALISTI, SECONDA FORZA ALL’EUROPARLAMENTO, NON C’È MAGGIORANZA A STRASBURGO

ARTICOLI CORRELATI

1. S&D, SUL BILANCIO UE MAGGIORANZA EUROPEISTA TRADITA DA PPE

ursula von der leyen giorgia meloni - foto lapresse

(ANSA) - "Ci siamo sentiti traditi dal Ppe che ha votato con i Patrioti, non è stata una questione di contenuti, la posizione del Ppe era ben riflessa nel testo grazie ai negoziati in commissione Bilancio.

Tuttavia votando gli emendamenti dei Patrioti il Ppe ha votato contro le sue stesse posizioni, contro quanto negoziato dal loro relatore ombra, credo che questo sia stato un grave errore, qualcuno non è stato fedele alla coalizione pro-europa oggi". Lo ha detto il socialista rumeno Viktor Negrescu, relatore della risoluzione sul bilancio 2025, in conferenza stampa a Bruxelles.

2. PATRIOTI, SUI MIGRANTI AL PE POSSIBILE MAGGIORANZA CON PPE

(ANSA) - "Nella discussione sul bilancio è emerso che il Ppe alla fine è riuscito a tornare al buonsenso e ai valori fondanti dei suoi padri fondatori votando alcuni emendamenti: quindi è possibile una maggioranza di centrodestra contro l'immigrazione clandestina, e potrebbe succedere ancora". Lo ha detto l'eurodeputato ungherese dei Patrioti Tamás Deutsch in una conferenza stampa.

3. UE, I SOCIALISTI MINACCIANO LA SFIDUCIA A VON DER LEYEN: “GLI HUB PER MIGRANTI SONO ILLEGALI, SE LI APPOGGIA NON LA VOTIAMO”

Estratto dell’articolo di Gianni Rosini per www.ilfattoquotidiano.it

Iratxe Garcia Perez

La questione migranti, con l’Italia alla testa del gruppo di Paesi che spingono per lo sviluppo europeo del nuovo “modello Albania“, sta di nuovo spaccando l’Ue. Lo si era visto al termine dell’ultimo Consiglio, con diversi Paesi, tra cui Francia e Spagna, che avevano criticato le politiche di Roma.

Ma non Ursula von der Leyen che, invece, ha mantenuto una posizione più aperta all’ascolto delle proposte sulla creazione di hub per migranti all’estero sul modello Italia-Albania. […]

migranti ALBANIA

Così, parte del Parlamento europeo ha deciso di considerare progetti come quello del governo italiano una linea rossa che non sono disposti ad attraversare: la capogruppo di S&D, Iratxe Garcia Perez, ha dichiarato alla stampa che “i Socialisti e Democratici sono contro l’esternalizzazione della gestione della migrazione. Siamo contro la strategia del Ppe e di Meloni, siamo molto preoccupati dal fatto che von der Leyen voglia adottare questa strategia. Voglio dirlo in maniera diretta, così non può contare sul nostro sostegno“, mettendo così in discussione il voto favorevole in Plenaria per il via libera definitivo alla nuova Commissione Ue.

GIORGIA MELONI E URSULA VON DER LEYEN AL G7

[…] a rischiare è la nuova Commissione von der Leyen. E a metterla in discussione sono il secondo gruppo in Parlamento dopo il Ppe, i Socialisti, determinanti per il voto in Plenaria con i loro 136 seggi.

[…] Il messaggio, quindi, è chiaro. E lo è anche il destinatario se si ascoltano le parole di Iratxe Garcia Perez: “Tendiamo la mano al gruppo Ppe per impedirgli di fare il doppio gioco e di stringere doppie alleanze. Dobbiamo chiedere a Manfred Weber cosa voglia fare, è il Ppe che rompe il cordone sanitario – ha concluso polemizzando con questo avvicinamento dei Popolari al governo conservatore italiano – Sappiamo cosa significa stare con l’estrema destra. Naturalmente, a un certo punto, il Ppe dovrà adottare chiaramente una posizione o l’altra. Ma come ho detto, siamo stati chiari. Continueremo a contattarli, ma a un certo punto il Ppe dovrà chiarire la sua posizione”.

vertice sui migranti di 10 paesi ue - giorgia meloni ursula von der leyen

La risposta dei Popolari arriva immediata ma in forma anonima, con fonti di Bruxelles che replicano alle “minacce” socialiste: “Si tratta di un bluff, non hanno i numeri per fermare nulla, non è la prima volta che minacciano eppure non mi sembra che si siano mai viste grandi conseguenze”, dicono. […]

centro migranti DI GJADER IN ALBANIA ursula von der leyen giorgia meloni g7 borgo egnazia i primi migranti arrivati nel centro di prima accoglienza di Shengjin migranti in albania - vignetta by vukic ursula von der leyen giorgia meloni IL DECRETO LEGGE SUI PAESI SICURI - VIGNETTA BY ELLEKAPPA giorgia meloni spiega il no di fratelli d italia alla conferma di ursula von der leyen 3