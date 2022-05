WASHINGTON NON VUOLE PACE: VUOLE ACCOPPARE LA RUSSIA - GLI STATI UNITI PREPARANO UNA NUOVA MOSSA PER SPINGERE MOSCA VERSO IL DEFAULT - SECONDO L'AGENZIA STATUNITENSE BLOOMBERG, LA CASA BIANCA SI APPRESTEREBBE A BLOCCARE INTERAMENTE LA POSSIBILITÀ PER LA RUSSIA DI PAGARE I TITOLARI AMERICANI DI SUOI BOND - IL DIPARTIMENTO DEL TESORO NON VUOLE PROROGARE LA LICENZA IN SCADENZA IL 25 MAGGIO, CHE HA FINORA CONSENTITO AL CREMLINO DI CONTINUARE A PAGARE GLI INVESTITORI…

vladimir putin joe biden ginevra

Andrea Valle per “Libero quotidiano”

Gli Stati Uniti preparano una nuova mossa per spingere la Russia di Putin verso il default. Secondo quanto riportato ieri dall'agenzia statunitense Bloomberg, la Casa Bianca si appresterebbe a bloccare interamente la possibilità per la Russia di pagare i titolari americani di suoi bond. Il Dipartimento del Tesoro - si legge nelle indiscrezioni - non intende prorogare la licenza in scadenza il 25 maggio, che ha finora consentito a Mosca lo spazio necessario per continuare a pagare gli investitori, anche dopo le sanzioni statunitensi imposte sulla Russia dopo la sua invasione dell'Ucraina.

putin biden

Una decisione finale, sottolinea Bloomberg, non è stata ancora presa. Finora, la proroga mensile e il regolamento in vigore ha consentito alla Russia di salvarsi dallo spettro del default economico. Anche ieri il presidente russo Vladimir Putin, da parte sua, si è mostrato ottimista sulla situazione economica del suo Paese. Anzi, secondo lo Zar, è l'Europa che si sta avviando verso un «suicidio economico».

vertice biden putin sull ucraina

«Stanno cercando di incolpare noi dell'inflazione energetica» ha sottolineato ieri Putin, «ma la responsabilità di tutto è dei loro errori sistemici». Intanto, la Commissione europea vuole finanziare la ricostruzione dell'Ucraina con un debito comune dell'Unione europea. Lo afferma il quotidiano "Frankfurter Allgemeine Zeitung", dopo aver visionato la bozza di un documento programmatico «Aiuti all'Ucraina e ricostruzione», che la Commissione europea intende approvare nella giornata di oggi. Gli Stati membri potrebbero raccogliere questi fondi individualmente e quindi finanziare sia sovvenzioni sia prestiti per Kiev.

putin biden

«Tuttavia, data l'entità dei prestiti che potrebbero essere necessari, la Commissione europea potrebbe anche essere autorizzata ad avviare il finanziamento dei prestiti per conto dell'Ue sul mercato dei capitali». Secondo la Faz, questa sarebbe «la frase più esplosiva» nel documento. Perché questa opzione «non è affatto così naturale come viene presentata».

Biden Putin

Di norma, infatti, la spesa dell'Ue deve essere coperta dalle risorse proprie, non dal debito, se non in casi eccezionali. Un esempio è il NextGenerationEU adottato dall'Unione europea per far fronte alla crisi del Covid-19. Per la Germania, si tratta di uno strumento una tantum limitato nel tempo e nella dotazione, mentre per altri Stati membri il NextGenerationEU dovrebbe divenire "una nuova fonte di finanziamento a cui attingere anche in futuro.