7 set 2022 16:11

WELCOME TO COATTONIA – FRANCESCO MERLO: “PADELLARO HA SPIEGATO BENE CHE IL ‘REGINETTA DI COATTONIA’, CHE QUI NOI USIAMO, NASCE DALL'IDENTITÀ DI PASSIONARIA DI PERIFERIA CHE GIORGIA MELONI ESIBISCE E RIVENDICA IN CONTRAPPOSIZIONE ALLA SPREGEVOLE NATURA NOSTRA DI RADICAL CHIC. MA IL NOSTRO, CHE NON È UN COMPLIMENTO, È UN GIOCO D'IRONIA CON L'ALBUM DI FAMIGLIA DI GIORGIA. PADELLARO HA ACCENNATO ALLA CANZONE "COATTO ANTICO" CHE NEL 1998 LE FU AFFETTUOSAMENTE ‘DEDICATA DALLA BANDA DI ESTREMA DESTRA AURORA…” - VIDEO