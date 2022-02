“LA LEGA SU MATTARELLA HA FATTO UNA COSA INCOMPRENSIBILE” - IL CENTRODESTRA NON ESISTE PIÙ E GIORGIA MELONI NON PERDE OCCASIONE PER RICORDARLO: “DI SALVINI NON SO CHE DIRE, NON L’HO PIÙ SENTITO DALL’ELEZIONE DI MATTARELLA” - “HO STIMA E RISPETTO PER BERLUSCONI. IO INGRATA? ERO MINISTRO IN QUOTA ALLEANZA NAZIONALE, CASOMAI DOVREI ESSERE GRATA AD AN” - "IL PROPORZIONALE? CON I NUMERI DI OGGI, SARÀ DIFFICILE FARE A MENO DI 'FRATELLI D'ITALIA'" – VIDEO