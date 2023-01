25 gen 2023 09:15

YES WE TANK! – DOPO GIORNI DI TIRA E MOLLA, AMERICANI E TEDESCHI INVIERANNO I LORO CARRI ARMATI IN UCRAINA. BERLINO SI È DECISA A MANDARE 14 “LEOPARD 2” DOPO CHE IL PRESIDENTE AMERICANO BIDEN HA DATO IL SUO OK A INVIARE I CARRI ARMATI “M1 ABRAMS” – ZELENSKY PERÒ NON SI ACCONTENTA: “L'UCRAINA HA BISOGNO DI PIÙ E DI CONSEGNE REALI” E MOSCA MINACCIA: "LI DISTRUGGEREMO" - QUANDO ARRIVERANNO E LE DIFFICOLTÀ PER UTILIZZARLI IN BATTAGLIA